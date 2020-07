Las islas Baleares anuncian que combatirán el "turismo de borrachera"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Gobierno ordenó el cierre de todos los locales de la zona más conflictiva de Magaluf y del Arenal tras difundirse vídeos de aglomeraciones de turistas alcohoizados el último fin de semana

El pasado fin de semana empezaron las aglomeraciones de turistas borrachos en algunas de las calles más conflictivas de la noche mallorquina. En un verano normal, el fenómeno, habitual por estas fechas, no habría alarmado más que a la silenciosa ciudadanía balear. Pero la difusión de vídeos caseros en las redes y en los medios de comunicación en los que se puede ver a decenas de jóvenes ebrios sin mascarilla, sin ninguna clase de distancia social, cantando y saltando sobre el capó de un coche, han provocado la reacción del gobierno.

Llovía sobre mojado después de que hace diez días la Policía Local del municipio de Calvià desbaratara una fiesta ilegal organizada por empleados de la noche de Magaluf, la meca del turismo británico entregado al desenfreno. Con las principales discotecas cerradas por orden gubernamental, los fiesteros habían trasladado el negocio a un chalé. Se vendían entradas a 35 euros, con pase VIP a 100 euros. Tenían un datáfono y en la redada, los agentes policiales se incautaron drogas, alcohol y el llamado gas de la risa, un clásico de las noches de Magaluf.

El Govern balear que preside la socialista Francina Armengol reaccionó ya la semana pasada convirtiendo a las Islas en una de las primeras comunidades donde es obligatoria la mascarilla en todo momento. Sin embargo, la presión de los sectores empresariales, ligados al turismo, ha provocado que se incluyan algunas llamativas excepciones: no es obligatorio llevar mascarilla en la playa ni en los "paseos marítimos" siempre que se pueda garantizar la distancia social. Una salvedad que, aunque no se admita oficialmente, está pensada para salvaguardar la postal turística de Mallorca justo cuando el turismo, que representa más del 30% del PIB de la región, intenta salvarse del naufragio provocado por la pandemia del coronavirus. Ahora el Govern ha dado una nueva vuelta de tuerca, prohibiendo la actividad en las tres calles más icónicas para el turismo de borrachera: tres calles que, gráficamente, son conocidas como la calle del jamón, la calle de la cerveza y la calle de Punta Ballena. Hasta el próximo 15 de septiembre no se podrá abrir allí ni un solo local, sea del tipo que sea.

"No queremos turistas incívicos en nuestras islas, que no vengan", ha pedido el conseller balear de Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, en un rueda de prensa tras reunirse con representantes de las patronales para analizar la situación derivada de las aglomeraciones ocurridas en determinadas zonas turísticas de Baleares en los últimos días. Negueruela ha precisado que el cierre de los locales debe ser "inmediato" y que los controles del Govern para supervisar que se cumplen las nuevas medidas empezarán este jueves. El cierre será temporal y puede prorrogarse.

Las zonas afectadas por la restricción son las mismas de Mallorca donde se aplicaba un decreto autonómico contra el turismo de excesos vigente desde principios de este año. En concreto, en las calles Miquel Pellisa y Bartomeu Salvà de la zona del Arena de la Playa de Palma (conocidas popularmente como las de la cerveza y la del jamón y en las que predomina el turismo alemán) y Punta Ballena, en Magaluf, destino preferido por los británicos.

La resolución de la Conselleria de Salud establece otras tres medidas: se prohíben en todo Baleares las pajitas largas y los envases de bebidas alcohólicas de más de 0,5 litros porque promueven que se compartan las consumiciones; y además se prohíben las mesas altas con taburetes en las zonas del turismo de excesos (Magaluf y Playa de Palma, en Mallorca, y el West End de Sant Antoni, en Ibiza). El conseller Negueruela ha asegurado en declaraciones recogidas por la agencia Efe que las medidas se han pactado con los agentes sociales "para velar por el conjunto de la economía". "Todas las medidas que adoptamos irán destinadas a proteger a la ciudadanía y a los trabajadores", ha añadido.

El Govern sostiene que las actitudes detectadas en los últimos días son "puntuales" pero dañan a Baleares cuando es "el destino más seguro de Europa". "Es una actitud muy focalizada y que no vamos a tolerar bajo ningún concepto", ha añadido. La recomendación del Govern es "que no se venga a hacer ese tipo de turismo porque no se va a poder hacer y serán perseguidas las personas que lo hagan". "No permitiremos ese descontrol", ha expresado.

Ha recordado que en las zonas del decreto del turismo de excesos solo podían abrir las terrazas de los locales de ocio, y estaba prohibido abrir los que tienen capacidades mayores a 300 personas. La consellera de Administraciones Públicas, Isabel Castro, ha explicado que los incumplimientos de estas nuevas medidas pueden implicar sanciones de hasta 600.000 euros, para las muy graves.