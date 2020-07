Un argentino increpó al gobernador de Florida y lo acusó de no hacer nada frente al Covid-19

Un argentino increpó al gobernador de Florida, Ron DeSantis, y lo acusó de no hacer nada para frenar la pandemia de Covid-19 durante una rueda de prensa en la que el funcionario anunció el envío de 3.000 sanitarios adicionales a centros médicos del sur del estado.



El argentino se llama Thomas Kennedy y es integrante de United We Dream, "la primera y más grande organización de inmigrantes dirigida por jóvenes en el país", según la propia cuenta de la organización.

"Eres una vergüenza. Estamos teniendo récord de casos todos los días y no estás haciendo nada. Estás falsificando la información y confundiendo al público. Más de 4.000 personas han muerto y están culpando a los manifestantes. No tienen ningún plan y no están haciendo nada", le gritó Kennedy a DeSantis durante la conferencia y luego subió un video en Twitter mostrando el tenso momento.

Florida superó este miércoles los 300.000 casos de Covid-19 al sumar más de 10.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas, en medio de una creciente preocupación por la extensión de la pandemia y la falta de decisiones a nivel estatal.

“Shame on you,” said ⁦@tomaskenn⁩ interrupting a Gov DeSantis press conference in Miami today. “You have no plan. 4000 people have died.” Thomas Kennedy was escorted out and said he took his chances because he felt his voice was not being heard. pic.twitter.com/oAuAbb9hPK