https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 15.07.2020 - Última actualización - 20:08

20:06

Junto a otros cinco integrantes del plantel Manchester United declaró transferible a Marcos Rojo

El Manchester United de Inglaterra declaró transferible al defensor argentino Marcos Rojo, junto a otros cinco integrantes del plantel, según afirmaron medios locales.



Además de Rojo, los "Diablos Rojos" buscarán desprenderse del chileno Alexis Sánchez, quien se encuentra a préstamo en el Inter de Italia, Chris Smalling, Phil Jones, Jesse Lingard y Diogo Dalot.



El objetivo del conjunto inglés es incorporar al jugador del Borussia Dortmund de Alemania Jadon Sancho, de 20 años, cuyo pase rondaría los 120 millones de euros, suma que exige una estrategia financiera de parte del Manchester United para poder llevar a cabo la compra.



Días atrás, Rojo confesó que descartó una propuesta de Boca pese al llamado del vicepresidente segundo, Juan Román Riquelme, porque apunta a poder renovar el préstamo con Estudiantes de La Plata, donde llegó cedido en enero pasado pero sólo pudo jugar un partido.



"La gente de Estudiantes, que me recibió como un ídolo, me abrió las puertas. No puedo irme ahora a Boca habiendo jugado un solo partido, no hablaría bien de mí", argumentó.



El defensor enfrentó a Defensa y Justicia (1-2) en febrero, se desgarró y el receso por la pandemia de coronavirus hizo que no pueda volver a ponerse la camiseta del "Pincha".



El pase del argentino cuesta 15.000.000 de dólares, dinero que Estudiantes no puede afrontar, más en el contexto de crisis por la inactividad del fútbol, por lo que el futuro del marcador central continúa siendo una incógnita.



Con información de NA