Línea directa

Un barrio que perdió su belleza

OLGA DE OLIVARES

“Estos casi 17 años que han pasado han sido de total crisis y miseria para todos los vecinos del Barrio El Pozo que han ido perdiendo de a poco la valorización de sus inmuebles en departamentos, casas y comercios existentes en dicho lugar de la Ruta 168 frente al Complejo Comercial. Perdieron la oportunidad de completar las obras finales del puente de conexión sobre el ‘rulo’ de la ruta que la unía al complejo de enfrente y retornos a Santa Fe y Entre Ríos; del sistema total de cloacas y agua, la instalación completa de las columnas de alumbrado en todas las calles (decían que iba a parecer como Acapulco), porque en esa época también se había inaugurado la playa de Los Alisos. Todo un espejo de arena limpia, con sombrillas, bares y la laguna Setúbal de fondo de todos los bañistas y turistas. Y ahora todo se convirtió en un desgraciado rancherío y asentamientos de miles de metros cuadrados poblados de gente que invadió las cercanías del barrio y de la playa, constituyéndose en un barrial donde en la todas las noches abundan los robos, asaltos a mano armada, abusos sexuales, desórdenes, etc. No sé cómo las autoridades policiales no se animan a intervenir. Se perdió el asfaltado completo de todo el barrio, el cual ahora es un verdadero escándalo de pozos y agujeros sobre todo en el puente; se perdió la Tranquilidad de salir a la calle a disfrutar de un sillón y de un placentero mate. También se perdió la posibilidad de ampliar el distrito Policial con celdas y el servicio de transporte a la ciudad de Santa Fe ida y vuelta mejorando la actividad de la Universidad, el Wall Mart y el mencionado complejo comercial, que en aquella época llevaba más de 70.000 personas los fines de semanas con familias que iban a disfrutar, y ahora solamente llegan al supermercado menos de 9.000 cada fin de semana. Sería importante que revieran el fallo por el cual se cerró el Paseo del Sol y pusieran nuevamente en funcionamiento ese espacio comercial, de gran repercusión familiar para más de 1.000.000 de personas. El Barrio El Pozo estaría agradecido”.

Falta mantenimiento

NORMA Y VECINOS DE Bº CANDIOTI

“Al señor intendente: le hacemos recordar que Santa Fe hace varios años era una ciudad abandonada y destruida, por donde se la mirara. La gestión anterior le cambió la cara a la ciudad, con creación de ciclovías, reciclajes de edificios, carribares alineados en un lugar, etc. y se mejoró su aspecto en general. El intendente tuvo una capacidad de gestión que hay que destacar, como así también que se le fue la mano con los impuestos. Es por eso que le pedimos al nuevo intendente que siga mejorando la ciudad. Bulevar estaba muy hermoso, con plantas. En estos momentos, están desmejorando. No se ve que las rieguen, como se hacía antes, dos veces por semana. Tampoco se ve que se trabaje con el arbolado público; donde se camina por la plaza hay tramos llenos de arena; no se colocan nuevos cestos de basura. Se está dejando que se ocupen los lugares públicos para que viva la gente que no tiene casa; no digo que no se los ayude, hay que asistirlos pero no pueden estar viviendo en espacios públicos. Sabemos que el intendente debe estar ocupado con problemas relacionados con el coronavirus, pero el personal municipal es enorme y tiene muchas secretarías, algunas podrían ocuparse de esa enfermedad y otras podrían trabajar para la ciudad. Si no, dentro de unos años todo va a ser peor. Debe continuar con lo que se ha hecho e ir mejorando cada vez más. Los servicios son muy lentos, se pide el arreglo de una luminaria y tardan meses en arreglarla. Las camionetas de seguridad recorren y pasean: deberían anotar las irregularidades que ven. La Municipalidad no debe ser una máquina de recaudar sino cumplir su función como corresponde. Todo es importante: la pandemia y lo relacionado con todos los problemas que tiene una ciudad tan grande como esta. Intendente: esperamos que empiece a gobernar. Gracias al diario por el espacio”.