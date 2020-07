https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por Nuno Senra Retrospectiva de la última década de Bitcoin El primer registro de Bitcoin en la blockchain ocurrió el 3 de enero de 2009 y a lo largo de la década transcurrida nos enfrentamos con una serie de altos y bajos. Lo más impresionante es la volatilidad de esos altos y bajos.

Por Nuno Senra



El primer registro de Bitcoin en la blockchain ocurrió el 3 de enero de 2009, hace 11 años y medio. Desde entonces, su objetivo principal de inversión aumentó exponencialmente -así como su precio.

Fue una jornada que a lo largo de la última década estuvo repleta de altos y bajos, lo que más de una vez, se vio reflejado en el precio de este activo financiero. Lo más impresionante de todo: después de Bitcoin nacieron miles de criptomonedas, contribuyendo a un mercado de inversiones que hoy tiene una envergadura de casi 200 mil millones de dólares.

En este artículo pretendemos mostrar, de forma imparcial y sin tono de consejo financiero, el comportamiento de Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas líderes del mercado a lo largo de la última década.

2009 a 2010: El nacimiento



El inicio de la primera criptomoneda fue considerablemente lento. En marzo de 2010 el precio de un Bitcoin era de $ 0,003. Mirando hacia atrás, uno de los eventos más peculiares de estos años fue cuando un intento de venta de 10.000BTC por $ 50 no logró ningún comprador.

Otro episodio aún más famoso, cuando en mayo de 2010 un programador de computadoras ordenó dos pizzas de Papa John’s por 10,000 BTC, que en ese momento valían $ 30.

A esa altura del campeonato, poquísimas personas usaban Bitcoin como medio de intercambio o de reserva de valor. Aunque su proyecto fue ambicioso, como lo describe su whitepaper, esta criptomoneda aún estaba lejos de alcanzar su potencial.

2011

Este año revela varios hitos interesantes: en el primer trimestre de 2011 el precio de un Bitcoin igualó el del dólar americano. Es decir, con $ 100 habría comprado 100 BTC, que hoy equivaldrían a aproximadamente $ 750.000.

En esos momentos, invertir en Bitcoin comenzaba a volverse accesible a quien estuviese interesado en comprar la criptomoneda, ya que comenzaban a existir las primeras grandes bolsas de compra y venta. Tal fue el caso de Mt. Gox, que volveremos a abordar más tarde -por razones considerablemente negativas-.

Otro punto importante de este año es que trajo la primera “burbuja” del precio de Bitcoin. De junio de 2011 a diciembre de 2011, el precio redujo 93% de su valor. ¡Bajó de $ 32 a $ 2!

Estos son números impactantes, especialmente para aquellos que estuvieron en el lado equivocado de esta caída. Sin embargo, recuerda que quien compró los 100 BTC cuando el precio aún era de 1$ mantuvo el 100% de ganancias, incluso después de esta primera fuerte caída de precios.

2012 a 2013

Después del primer “desastre”, Bitcoin recuperó lentamente su valor financiero. En diciembre de 2012 -un año después de haber alcanzado el mínimo de $ 2- el precio logró aumentar nuevamente a los $ 13.

La tendencia positiva continúa a lo largo de 2013, aunque con variaciones volátiles, algo a lo que los entusiastas de esta criptomoneda están acostumbrados. Después de una montaña de emociones, en diciembre de 2013 un Bitcoin valía alrededor de $ 800.

A pesar de las considerables variaciones de precio, la criptomoneda madre parecía mantener un patrón de crecimiento saludable.

2014 - Fin de Mt. Gox

Después de dos años positivos, otro episodio oscuro quedó marcado en la historia de Bitcoin. MtGox, mencionado anteriormente, era la bolsa de compra y venta de BTC más popular del mundo. Llegó a representar el 70% de todo el volumen de trading de la criptomoneda.

Por esta razón, cuando el 7 de febrero de 2014, Mt. Gox suspendió todas los retiros de Bitcoin en su plataforma, comenzaron a surgir grandes sospechas.

Lo peor vino a confirmarse cuando el 24 de febrero Mt. Gox suspendió toda las actividades restantes en su website, que horas más tarde quedó offline. La empresa que dirigía la bolsa había perdido todos los fondos, en total, 744.408 Bitcoins en un supuesto ataque informático.

La mayor parte de este dinero nunca se recuperó y la credibilidad del mercado de criptomonedas sufrió un duro golpe. Una vez más, el episodio oscuro se reflejó en el precio de BTC.

2015 y 2016: Ethereum en escena

Después de la insolvencia de MtGox, el precio de un Bitcoin llegó a bajar hasta los $ 170 en enero de 2015. Se mantuvo cerca de este rango durante toda la primera mitad de ese año.

El comienzo del segundo semestre de 2015 fue un hito positivo por dos razones:

* Bitcoin comenzó a recuperar su precio

* La creación de Ethereum

Ethereum es, hoy en día, una criptomoneda con un nombre consolidado en la historia del mercado. Con la introducción de los Smart Contracts, esta criptomoneda fue una adición positiva para la tecnología blockchain, que soporta todas las criptomonedas.

En cuanto a Bitcoin, una vez superadas las pesadillas restantes del evento con MtGox, su precio continuó subiendo de forma estable durante 2015 y 2016 hasta 2017 -aquél que fue, hasta ahora, el mejor año-.

2017 Un año sin palabras

Este fue, sin duda alguna, un año de récords en el mercado de las criptomonedas, especialmente para Bitcoin.

En enero de 2017, el precio de un BTC osciló entre $ 750 y $ 920. Un valor modesto antes de lo que ocurriría durante el transcurso de ese año.

En mayo de 2017, el precio alcanzó los $ 2.000 por primera vez en su historia. En junio fue el momento en que la barrera de los $ 3.000 fue superada y en septiembre la de los $ 5.000.

Fue en ese momento en el que algo inédito sucedió, que dejó a varias personas incrédulas, ¡principalmente a los que invirtieron temprano en Bitcoin!

Después de llegar a los $ 5.000, el precio bajó nuevamente a $ 2.900, y un mes más tarde volvería a alcanzar su récord previo. Ese récord duró poco tiempo, ya que a finales de noviembre de 2017, un Bitcoin costaba $ 8.000. ¡Un aumento que en sí mismo fue impresionante!

Sin embargo, el auge vino más tarde, a finales de diciembre de 2017, época en que Bitcoin fue a parar en las bocas de todo el mundo. Y no era para menos, ya que a esa altura del partido Bitcoin llegó a valer $ 19.783 -su precio histórico más alto.

Apenas en un año, Bitcoin se revalorizó 2.100% y cimentó su lugar como una de las mejores inversiones no sólo de ese año, sino de la década.

Este final de 2017 fue particularmente sorprendente, ya que sirvió como la cuna de muchos millonarios: aquellos que habían invertido hace mucho tiempo en Bitcoin, pero también para otros que tenían una ruina financiera. Esto se debe a que con el hype generado en torno a la criptomoneda durante este período, el volumen de nuevos inversionistas que desean ingresar al mercado fue enorme.

Por este motivo, el término FOMO (Fear Of Missing Out) ganó mucha popularidad. No sólo en el caso de Bitcoin, sino en otras criptomonedas, un número considerable de nuevos compradores comenzaron a entrar en el mercado cuando este estaba en su pico.

El 30 de diciembre, el precio de Bitcoin había caído a $ 14.000, una pista del período sombrío que llegaría en el año siguiente.

2018 - Corrección

Al inicio de 2018, Bitcoin entró en una caída vertiginosa, denominada por los especialistas como corrección del precio.

Después de haber llegado prácticamente a los $ 20.000 a finales de 2017, el año siguiente fue desastroso para los inversionistas. Tal como lo mencionamos, los más afectados fueron quienes se montaron en el tren cuando ocurrió ese auge.

Ya en febrero de 2018, el precio de un Bitcoin cayó a $ 6.800, una caída del 65% en unos pocos meses.

El precio parecía haberse estabilizado en este rango durante todo el año, y se hablaba mucho sobre una posible recuperación. Que lo peor había pasado, era la frase más común... pero la realidad era diferente.

En diciembre de 2018, un año después de que Bitcoin había alcanzado su All-Time High, su precio volvió a tener una caída dolorosa. En ese momento el BTC llegó a valer apenas $ 3.200...

Aún así, una visión optimista y realista de esto es que en diciembre de 2016 un Bitcoin valía $ 900. Es decir, incluso después de caídas y tropiezos a lo largo de 2018, en cuestión de dos años su precio se revalorizó un 250%.

2019

Después de todos los eventos hasta la fecha, el último año había sido etiquetado como un año decisivo para el mercado de las criptomonedas. Tal como era de de esperarse, el precio de Bitcoin destacó como barómetro para esto.

¿Cómo lidió con esa etiqueta? Bien.

La primera señal positiva surgió en mayo cuando Bitcoin volvió a subir a $ 8.000. Otra buena premonición ocurrió en seguida cuando, en dos ocasiones, en junio y julio, el precio pasó la cota de los $ 12.000.

Un sentimiento positivo se instaló en el mercado, y los inversionistas consideraron que sería importante que Bitcoin se mantuviera por encima de los $ 10.000 para que la ola de entusiasmo no disminuyera.

Sin embargo, sucedió lo contrario. ¡Después de un buen período de tiempo, Bitcoin ha estado cayendo poco a poco hasta 2019 en el rango de $ 7.000!

Pese a todo, 2019 fue un año de revalorización para varias criptomonedas, incluyendo a Bitcoin.

Conclusión

En un análisis del precio de Bitcoin, a lo largo de la última década, nos enfrentamos con una serie de altos y bajos. Lo más impresionante es la volatilidad de esos altos y bajos.

El saldo general para los inversionistas es positivo, aunque claro está, que eso depende mucho del nivel en el que entraron al mercado. El entusiasmo en torno a las criptomonedas se divide en dos vertientes:

* Forma de inversión

* Comercio e intercambio de valor

Para la próxima década es mucho más difícil hacer pronósticos de cómo será el comportamiento del precio. Sin embargo, criptomonedas, como Bitcoin, son hoy en día una forma extremadamente válida de activo financiero de inversión.

Vale la pena mantenerse al tanto de esta tecnología para entender cómo se va materializando en nuestra cotidianidad a lo largo de la próxima década.

