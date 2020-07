Chris Hemsworth se transformará en Hulk Hogan

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El actor australiano volverá a someterse a una estricta dieta y a un exigente plan de entrenamiento para personificar al famoso luchador en la pantalla grande

Chris Hemsworth interpretará al luchador profesional Hulk Hogan en una próxima película biográfica de Netflix, en lo que será su papel más exigente físicamente hasta el momento. El entrenador personal de celebridades Jono Castano Acero ofreció detalles del tipo de dieta y el régimen de ejercicio al que se someterá “Toor” para lograr un físico similar al de Hogan durante su apogeo de la WWE.

En declaraciones al Daily Mail, el preparador físico señaló que la transformación de Hemsworth en el ícono de la década de 1980 no será un reto muy difícil para el actor ya que está acostumbrado a pasar horas en el gimnasio antes de pisar un set de rodaje. “Para cualquier transformación, dieta, ejercicio y estado mental, todo juega un papel importante en el resultado”, explicó Jono, que tiene entre sus clientes famosos a Rebel Wilson y Matty Johnson. “Siempre se ha visto increíble en todos sus roles, así que estoy seguro de que puede lograr este físico”, añadió el personal trainer que no ha trabajado personalmente con la estrella de Hollywood.

El gurú del fitness australiano opinó que para que Hemsworth se transforme naturalmente en Hulk Hogan, que admitió haber usado esteroides anter de subir al ring cuando luchaba, el intérprete necesitará un aumento general en la ingesta de calorías de todos los macro nutrientes: carbohidratos, proteínas y grasas. El actor, de 36 años, habló con la revista Total Film sobre este nuevo y ambicioso papel en el cine, que será su mayor transformación física. “Esta película va a ser un proyecto muy divertido. Como puede imaginar, la preparación para el papel será increíblemente física”, afirmó.“Tendré que ponerme más grande que antes, incluso más de lo que puse para Thor”, agregó.

A principios de este año, el mundo de la lucha profesional se sorprendió al conocer que Hemsworth había sido elegido para interpretar el ícono estadounidense de los 80 en la próxima película biográfica de la plataforma de streaming. El periodista de lucha libre Bryan Alvarez afirmó que Hemsworth no era lo suficiente imponente para interpretar a Hogan, cuyo verdadero nombre es Terry Bollea. “Chris Hemsworth se ve como un chico normal” afirmó el periodista, y comentó que tenía un tipo de cuerpo similar al de Brad Pitt en la película de 2004, “Troy”. “Es grande, y sí, tiene el pelo largo y rubio, pero ... ¿has visto a Hulk Hogan en los años 80? Tiene al menos el doble del tamaño de Thor”, continuó.

En declaraciones Popsugar, el padre de tres hijos y esposo de la española Elsa Pataky habló con franqueza sobre el agotador proceso para ganar músculo y perder grasa para interpretar a su famoso personaje en la próxima película de Marvel, “Thor: Love and Thunder”. El estreno de la película estaba programado para el mes de noviembre del próximo año, pero debido al coronavirus, su llegada se postergó hasta febrero del 2022. “Aumenté mucho de peso. Fue puramente comer, comer, comer, entrenar y entrenar, y tratar de dormir tanto como podía”, reveló el actor, que además admitió que el plan alimenticio al que se sometió no fue nada fácil para él . “Batidos de proteínas, pollo hervido ... carnes limpias, los carbohidratos correctos. Cosas enfermizas”.

Debido a este retraso, “Thor: Love and Thunder” con dirección de Taika Waititi comenzará a filmarse en agosto de 2020, y se estrenaría en 2022, un año que estará repleto de películas de superhéroes, ya que Marvel tiene varias películas programadas para su lanzamiento. Esto incluye “Black Panther 2” , “Captain Marvel 2”, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, y “Spider-Man: Into the Spider-Verse 2″.