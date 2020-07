https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Armas y marihuana

Rosario: allanaron la casa de un policía por el crimen del exconcejal Trasante

En el operativo realizado en una vivienda de zona sur buscaban el celular robado a la pareja del ex concejal asesinado. En el domicilio encontraron a un suboficial de la comisaría 9°. Aunque no se determinó si tuvo vinculación con el homicidio, se secuestraron armas y plantas de cannabis

Un operativo realizado este miércoles en el marco de la investigación por el crimen del ex concejal Eduardo Trasante finalizó con un allanamiento en la casa de un policía en el que se secuestraron armas y siete plantas de marihuana. Foto: Captura de pantalla El procedimiento fue realizado por la División de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal en una vivienda de Dr. Riva al 5300. Los agentes llegaron a ese lugar para buscar el teléfono robado de la pareja de Eduardo Trasante porque así lo indicaba la georreferencia del móvil. El domicilio de zona sur estaba ocupado por un suboficial de la Policía con prestación de servicios en comisaría 9° y su ex pareja. En la casa secuestraron siete plantas de cannabis, cuatro celulares y dos armas de fuego. Según las primeras informaciones no fue hallado en el lugar el celular de la pareja del pastor asesinado. Tampoco se estableció algún contacto del agente policial con el crimen. Tenés que leer Eduardo Trasante, exconcejal y padre de dos adolescentes que fueron asesinados Por su parte, la ex pareja del agente aseguró que las plantas eran suyas. Las actuaciones quedaron a cargo de la Fiscalía, que ordenó trasladar a los dos detenidos –el suboficial y la ex mujer– para definir su situación procesal en las próximas horas.