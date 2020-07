Dudas sobre la concesión de uso de la Estación Belgrano

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Hace 10 años, el gobierno nacional concedió el uso del predio al Municipio local. Ese plazo se venció hace unos días, entiende un concejal de la ciudad. Pero un decreto de Nación suspendió los plazos administrativos en las prórrogas.

El 7 de julio de 2010, el ex intendente Mario Barletta firmó un convenio de concesión para que la ciudad pudiera usar sin fines comerciales la ex Estación Belgrano por 10 años. La rúbrica —cuenta la crónica de El Litoral— se produjo entre el entonces mandatario local y un alto funcionario de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Mario Zamora. Esto implicó que ese inmueble, propiedad de Nación, pasara a ser utilizado por el Municipio por 10 años y con la posibilidad de que el plazo pudiera renovarse. Pero ese plazo de concesión de uso hoy está vencido, según un concejal de la ciudad.

En teoría, los plazos administrativos en las prórrogas de convenios firmados entre Nación y municipios están momentáneamente suspendidos por la emergencia sanitaria, si se sigue la letra de varios decretos nacionales. Con lo cual, técnicamente la concesión de uso del predio de la estación no está vencida (de hecho). Pero el tema de fondo sigue siendo incierto: ¿Qué herramienta legal podría dar otra concesión de uso por un plazo extenso (10 años, como la actual concesión) o, en el mejor de los casos, que todo el inmueble de la Estación y los terrenos fiscales aledaños sean cedidos definitivamente por parte de Nación al Municipio local?

Sólo con decretos de emergencia y sin un acto administrativo que ponga blancos sobre oscuros y que asegure de forma definitiva que la Estación Belgrano puede seguir siendo utilizada por la ciudad (o ser propiedad de ésta), ¿qué destino podría correr ese espacio ya apropiado por los santafesinos? Ante este interrogante, el edil opositor Carlos Suárez (UCR) ingresó al Concejo santafesino dos proyectos de comunicación: en el primero le solicita al Ejecutivo que realice gestiones ante Nación para renovar el permiso de uso del inmueble; en el segundo, convoca a diputados nacionales a elaborar una iniciativa para la transferencia definitiva del predio a manos de la ciudad.

La situación actual “no da seguridad jurídica. Supongamos que el gobierno nacional diga el día de mañana: ‘No, no renuevo la concesión de uso de la Estación Belgrano’. Si se hace un análisis lineal de las cosas y de qué debiera ocurrir en función de lo que hoy está establecido, ese predio podría volver a estar nuevamente abandonado (porque el municipio no tendría la potestad de uso). No hay que ser alarmistas, sinceramente no creo que este escenario tan negativo pase, de todos modos”, dejó en claro Suárez.

Entendiendo que la mejor salida es que la ciudad tenga la transferencia definitiva de parte de Nación a manos del Gobierno municipal, “pedimos una reunión con legisladores nacionales para que se cosensúe una herramienta legislativa y que la ciudad logre esto sobre el dominio del predio y sobre todos los terrenos a manos de la ciudad”.

Terrenos fiscales

También es cierto que la concesión firmada hace 10 años no es sólo por la Estación Belgrano, sino por todos los terrenos fiscales que pertenecían al ferrocarril. “Por lo cual, también tiene que ser planteada la discusión sobre este tema. Pero en última instancia, si lo que complejiza la situación es qué se hará en esas tierras, se podría hacer un ‘deslinde’ y resolver la cuestión exclusiva del inmueble donde está la Estación Belgrano (prorrogando formalmente la concesión de uso), y dejar para otro tipo de resolución administrativa el destino de los lotes vacantes”, agregó el edil. Se trata de pensar a futuro un espacio clave para la ciudad, subrayó.

“No creo que ésta sea la situación ideal —consideró Suárez—. Pero se impediría que el destino de la Estación Belgrano deje de estar en manos de la ciudad, sin quedar atada ésta a una decisión más importante: qué se harán con esos terrenos fiscales vacantes, que además están generando problemas de otra índole, como las usurpaciones ilegales por parte de particulares. Este también se está abordando seriamente en el Concejo”, adelantó Suárez.

Qué decía el acuerdo

El acuerdo firmado hace 10 años indicaba que la Municipalidad destinaría el bien como “centro de Convenciones y exposiciones, ámbito para el desarrollo de actividades culturales, artísticas, recreativas, sociales, muestras, exposiciones, simposios, convenciones, permitiendo, al mismo tiempo, el funcionamiento de servicios y dependencias Municipales, como así otras actividades compatibles con el destino referido”.

El municipio quedaba obligado, a cambio de la entrega del predio por concesión de uso por parte de Nación, a realizar las inversiones para mejorar el edificio. Eso se fue realizando con el paso del tiempo. La Estación Belgrano se convirtió en un Centro de Convenciones: se restauraron sus instalaciones y se utilizaron para fines educativos -allí funcionó un tiempo el Liceo Municipal- promoción del emprendedurismo, divulgación científica y actividades culturales, etcétera. También fue sede de un evento de trascendencia continental como la Cumbre de Presidentes del Mercosur, en julio de 2019.