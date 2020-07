https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ex Unión dejó de ser “Matador”

Cavallaro, otro que se suma al éxodo en Tigre

A “Juani” se le venció el contrato el 30 de junio pasado y no respondió la propuesta de la dirigencia del club de Victoria para renovarlo, por eso se da por entendido que el mediocampista no jugará en el equipo de Gorosito.

El mediocampista Juan Ignacio Cavallaro es otro de los jugadores que no arregló condiciones y se alejará de Tigre, club con el que había disputado el último semestre el torneo de la Primera Nacional de fútbol. El volante ofensivo, de 26 años, era uno de los nombres elegidos por la dirigencia del “Matador” de Victoria para intentar extender el vínculo (se venció el pasado 30 de junio). Sin embargo, el jugador entrerriano, quien había llegado procedente de Unión, no respondió a la propuesta que le formularon y desde la entidad del Norte del Gran Buenos Aires dan por consumada su salida. Con miras a la continuidad del certamen de ascenso, interrumpida por la pandemia del coronavirus en marzo pasado, el equipo del director técnico Néstor Gorosito se desmembró en forma considerable. Ya se alejaron de Tigre los jugadores Jonathan Ramis, Gustavo Villarruel, Jorge Ortiz, Fabricio Domínguez, Jordan Mosquera, Ignacio Canuto, Marcelo Larrondo y Emanuel Dening (se marchó a la Primera División del fútbol de Chipre). En tanto, la CD buscará renovar los vínculos de Gerardo Alcoba, Matías Pérez Acuña, Lucas Rodríguez, Ivo Kestler y Matías Blengio. En cambio se aseguraron la continuidad los ídolos del club Martín Galmarini (372 partidos oficiales, el jugador con mayor cantidad de presencias) y Carlos Luna (112 goles con la camiseta “azulgrana”) más el volante Sebastián Prediger. Hasta el momento, el “Matador” de Victoria recuperó al volante Román Martínez, que acordó disponer de su tercer período en la institución. Y en las próximas horas acercará sendas propuestas de préstamo por los pases de Lucas Blondel (Atlético de Rafaela) y David Gallardo (Villa Dálmine). Guanini a Newell’s El zaguero central Manuel Guanini acordó ayer incorporarse a Newell’s Old Boys de Rosario, convirtiéndose en la segunda cara nueva del equipo del Parque de la Independencia en este mercado de pases, signado por la pandemia del coronavirus. El defensor, de 24 años, procede de Gimnasia y Esgrima La Plata, club del que se marchó, pese a que le fue ofrecida la renovación de contrato por tres temporadas. El zaguero, de 1,91 metros de altura, jugó 75 encuentros oficiales con la camiseta del “Lobo”, desde que debutó en Primera, en 2015. Según la institución “rojinegra”, el jugador arribará “a préstamo hasta diciembre de 2021, sin cargo y con una opción de compra de 900.000 dólares por el 50 por ciento del pase”. De este modo, el director técnico Frank Kudelka maneja otra alternativa defensiva, en caso de que Cristian Lema se vaya y no renueve su vínculo. La primera incorporación de Newell’s es el retorno del goleador Ignacio Scocco, quien desistió de renovar su vínculo con River Plate. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

