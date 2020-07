Jerónimo de la Fuente: "Fue la mejor decisión para mí y Los Pumas"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El último fin de semana, quien fuera hasta hace poco tiempo atrás capitán de Jaguares, confirmó que su destino a partir de diciembre, será el Perpignan. A Francia llegará en diciembre, porque ahora la prioridad, es el Rugby Championship con Los Pumas.

En una conferencia/entrevista a través de la plataforma Zoom, que organizó la prensa de Jaguares junto a la Unión Argentina de Rugby, el rosarino Jerónimo de la Fuente, dialogó con medios de todo el país (incluido Multimedios El Litoral) de su partida, en el mes de diciembre, al “Viejo Continente”. más precisamente al Perpignan de Francia.



El último capitán de Jaguares habló, entre otras cosas, de los motivos que lo llevaron a elegir su nuevo club, además de ser un convencido que la decisión que tomó es lo “lo mejor para mí y para Los Pumas”.



—¿Por qué Perpignan, cómo te llegó la oferta?



—Decidí junto con Juli (su señora) tomar un desafío extra al hecho de irnos afuera. Perpignan es un equipo que está apuntando a ascender al Top 14, es súper histórico de Francia, han pasado jugadores argentinos y otros muy importantes. Ser parte de ese proceso, y si puedo aportar mi granito de arena para lograr el ascenso, sería un sueño. También porque me empecé a interiorizar del equipo y la ciudad. Hablando con el Flaco Rimas Álvarez (ex Puma, actual dirigente del club), me dijo que es una ciudad donde sienten mucho el rugby y al Perpignan como club, y es algo que también quiero, ese sentido de pertenencia que toda mi vida tuve en Argentina con Duendes o con Jaguares. Es un desafío importante, para mi objetivo que es seguir estando en Los Pumas



—¿Qué sabés del equipo?



—Sé que muchos preguntarán por qué me voy al ProD2. El desafío, en parte, es seguir en Los Pumas, y eso depende de estar a nivel. Perpignan me va a ayudar a eso porque juega un rugby dinámico con una defensa muy fuerte. Eso me va a mantener en nivel. Mi cabeza y mi corazón están puestos en lo más importante que tenemos como jugadores argentinos, que son Los Pumas. Nos seguimos preparando con las herramientas que hoy están a nuestro alcance y esperando volver a juntarnos en una cancha para representar estos colores que tanto queremos.



—¿Ir a jugar a Europa alguna vez fue tu objetivo o esta oportunidad se precipitó por la situación actual en la cual vivimos?



—Sí, era un objetivo, quería hacer la experiencia. Obviamente, iban pasando los años y Jaguares era cada vez más fuerte en el sentido de pertenencia, logramos jugar la final del Super Rugby 2019, este año íbamos por el mismo camino. Si no se cortaba el Súper Rugby, quizá iba a seguir toda mi carrera en Argentina, que era algo que también me lo planteaba, ser un jugador pura y exclusivamente de Argentina. Pero debido a esta situación, lo mejor hoy para mí y Los Pumas era buscar competencia lo antes posible. Mi sueño era irme cuando tenía 20 años, pero aposté a quedarme, y me quedé.



—¿En cuánto te afectó, por las circunstancias actuales, irte afuera?



—No se si me afectó, porque todo desafío genera miedos, incertidumbres, pero también trae cosas buenas. Estoy seguro que mis años en Francia van a ser muy buenos. El proyecto de vida con Juli, que a diferencia del Súper Rugby, uno puede establecerse mas tiempo en una ciudad, tenemos muchos amigos cerca. será una experiencia divertida. Ayuda a crecer como persona, jugador y esposo, o sea, no le busco el lado negativo. Lio negativo, sí es la incertidumbre que no tenemos definido acerca de dónde va a jugar Jaguares.



—¿Cómo ves el futuro inmediato de Jaguares?



—Lo más importante es que los más chicos están apuntando a quedarse, porque de parte de la UAR nos dicen que va a haber una competencia, eso no lo dudamos. La UAR va a buscar el mejor torneo posible adonde sea. Que los chicos apuesten a quedarse es lo que hicimos en su momento mi camada y otras, apostamos a este proyecto. De mi parte fueron 10 años desde que entré al sistema de la UAR, a lo que aposté. Eso me llevó a jugar muchos partidos en Los Pumas y ser capitán Jaguares, algo que estoy orgulloso, no me arrepiento y estoy seguro que los chicos van por ese camino también.



—¿Pesó dejar el equipo siendo capitán, líder de grupo?



—No se si me afectó, si me pesó un poco en cuanto a qué les estoy demostrando a los chicos. Tenemos un grupo de amigos que hablamos mucho sobre estas oportunidades, sobre qué hacer. Los chicos la tienen más clara que nosotros, ellos apuestan a quedarse acá para levantar al equipo, como lo hicimos nosotros en su momento. Sí es difícil irme por la parte sentimental. Ojalá pueda volver a jugar en Jaguares, no lo descarto. Es mi segundo club. Como cuando entraba a la cancha con Duendes, con mis amigos. Es amor por la camiseta. También hablé mucho con la UAR, que veía con buenos ojos que podamos emigrar para alivianar lo económico y contractual para que puedan a sostener a más chicos jóvenes para que se queden en el país.



—¿Por qué esperar hasta diciembre para irte?



—Porque ahora me enfoco al 100% en Los Pumas. Aparentemente se estaría viendo con buenos ojos jugar el Rugby Championship en Australia o Nueva Zelanda, y tanto la UAR como Perpignan dieron el ok para que me prepare acá. El club lo aceptó de la mejor manera, me brindaron su apoyo desde el primer día. Ellos saben que es mi sueño estar en Los Pumas. Perpignan aprueba las convocatorias a los seleccionados, apuestan a que sus jugadores sigan mejorando.

“Jero” DT

“Voy a seguir siendo parte de Jaguares toda mi vida, porque es algo que por más que no tenga uin contrato firmado, voy a formar parte, y ojalá que el día de mañana, en el futuro pueda ser entrenador de Jaguares. Me veo ligado para toda mi vida al rugby argentino. Me veo formándome como entrenador, para el día de mañana ser la cabeza de algún equipo de la UAR, es otro de los sueños que voy a perseguir. Está lejos todavía, pero me encantaría”.