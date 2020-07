https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 16.07.2020 - Última actualización - 15:36

10:56

Hubo acuerdo de palabra con Martín Cosentino, titular de La Agencia de Administración de Bienes del Estado, para que el gobierno local continué con el permiso de uso del lugar. El intendente aseguró que buscarán La cesión definitiva del predio.

Se renovó el convenio con Nación La ciudad tendrá la concesión de la Estación Belgrano por 10 años más Hubo acuerdo de palabra con Martín Cosentino, titular de La Agencia de Administración de Bienes del Estado, para que el gobierno local continué con el permiso de uso del lugar. El intendente aseguró que buscarán La cesión definitiva del predio. Hubo acuerdo de palabra con Martín Cosentino, titular de La Agencia de Administración de Bienes del Estado, para que el gobierno local continué con el permiso de uso del lugar. El intendente aseguró que buscarán La cesión definitiva del predio.

Tras la duda que se generó en torno al vencimiento de la concesión de uso de la Estación Belgrano, que el gobierno nacional le otorgó a la Municipalidad de Santa Fe, el intendente Emilio Jatón le confirmó a El Litoral que el gobierno local continuará haciendo uso del predio de la Belgrano, al menos por los siguientes 10 años.



“El mismo titular (Martín Cosentino) del Aabe (Agencia de Administración de Bienes del Estado) nos confirmó que sólo resta la cuestión administrativa y que la renovación se va a dar por muchos años más. Además, no está caída la fecha de vencimiento porque hay un decreto presidencial que extendió los plazos y ese mismo plazo de la concesión se corrió hasta el final de la cuarentena”, aseguró el intendente y agregó: “Es decir que el plazo nunca venció y de forma verbal por parte del presidente del Aabe tenemos la confirmación que los plazos se extienden”.



De esta manera, Jatón no dejó dudas que la Estación Belgrano continuará en manos del Estado local bajo las mismas condiciones establecidas en el acuerdo que firmó el ex intendente Mario Barletta el 7 de julio de 2010, para que la ciudad pudiera usar sin fines comerciales la ex Estación Belgrano por 10 años.



“Desde el principio sabíamos que esto iba a vencer en julio, entonces lo que hicimos apenas asumió el presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Martín Cosentino, el 27 de enero fue enviarle una carta solicitando una reunión y el 4 de febrero nos recibió Cosentino, siendo nosotros la primera intendencia del país en ser recibida”, recordó Jatón y mencionó que en aquella reunión se planteó este tema de la Belgrano, por el cual “se acordó una serie de procedimientos que se fueron cumpliendo”.



En búsqueda de la cesión definitiva



“Estamos pidiendo la cesión definitiva, pero en el medio te otorgan la transitoria por 10 años, así que nos queda mucho tiempo para seguir con este tema. Desde enero empezamos las gestiones y seguimos trabajando por la cesión definitiva de la Belgrano y también por todos los terrenos de atrás, que es otro procedimiento”, comentó el intendente.



Previo a la confirmación de Emilio Jatón, el edil opositor Carlos Suárez (UCR) ingresó al Concejo santafesino dos proyectos de comunicación: en el primero le solicita al Ejecutivo que realice gestiones ante Nación para renovar el permiso de uso del inmueble; en el segundo, convoca a diputados nacionales a elaborar una iniciativa para la transferencia definitiva del predio a manos de la ciudad.



Suárez entiende que la mejor salida es que la ciudad tenga la transferencia definitiva de parte de Nación a manos del Gobierno municipal, “pedimos una reunión con legisladores nacionales para que se cosensúe una herramienta legislativa y que la ciudad logre esto sobre el dominio del predio y sobre todos los terrenos a manos de la ciudad”.



Terrenos fiscales



También es cierto que la concesión firmada hace 10 años no es sólo por la Estación Belgrano, sino por todos los terrenos fiscales que pertenecían al ferrocarril. “Por lo cual, también tiene que ser planteada la discusión sobre este tema. Pero en última instancia, si lo que complejiza la situación es qué se hará en esas tierras, se podría hacer un ‘deslinde’ y resolver la cuestión exclusiva del inmueble donde está la Estación Belgrano (prorrogando formalmente la concesión de uso), y dejar para otro tipo de resolución administrativa el destino de los lotes vacantes”, agregó el edil. Se trata de pensar a futuro un espacio clave para la ciudad, subrayó.



“No creo que ésta sea la situación ideal —consideró Suárez—. Pero se impediría que el destino de la Estación Belgrano deje de estar en manos de la ciudad, sin quedar atada ésta a una decisión más importante: qué se hará con esos terrenos fiscales vacantes, que además están generando problemas de otra índole, como las usurpaciones ilegales por parte de particulares. Este también se está abordando seriamente en el Concejo”, adelantó Suárez.



Qué decía el acuerdo



El acuerdo firmado hace 10 años indicaba que la Municipalidad destinaría el bien como “centro de Convenciones y exposiciones, ámbito para el desarrollo de actividades culturales, artísticas, recreativas, sociales, muestras, exposiciones, simposios, convenciones, permitiendo, al mismo tiempo, el funcionamiento de servicios y dependencias Municipales, como así otras actividades compatibles con el destino referido”.



El municipio quedaba obligado, a cambio de la entrega del predio por concesión de uso por parte de Nación, a realizar las inversiones para mejorar el edificio. Eso se fue realizando con el paso del tiempo. La Estación Belgrano se convirtió en un Centro de Convenciones: se restauraron sus instalaciones y se utilizaron para fines educativos -allí funcionó un tiempo el Liceo Municipal- promoción del emprendedurismo, divulgación científica y actividades culturales, etcétera. También fue sede de un evento de trascendencia continental como la Cumbre de Presidentes del Mercosur, en julio de 2019.