https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 16.07.2020 - Última actualización - 10:59

10:57

Educación Solo el 23,8% de la población ocupada tiene nivel superior o universitario completo

En un año atípico para el desarrollo económico y social por la pandemia de Covid-19, que ha puesto al aprendizaje en una situación inédita y que aceleró los cambios laborales con el trabajo remoto, el aprovechamiento de la robotización en la producción y el uso de redes informáticas para vincularse entre las personas, se demuestra que el nivel educativo de la población está asociado al de ocupación, al de salarios y al desempleo.

"La educación inclusiva y de calidad ayuda a abatir la pobreza, ya que el nivel de los ingresos laborales de las personas depende básicamente de su nivel educativo", plantea Alieto Guadagni, director del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano, al presentar un nuevo informe en el que advierte que en el primer trimestre de este año solo el 23,8% de la población ocupada tiene nivel superior y universitario completo, mientras que el 76,2% "ha alcanzado como máximo" los estudios secundarios sobre datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Y si se observa a la población desocupada, esa relación es de 8,7% a 91,3%.

Tenés que leer

"Con el paso de los años y los avances tecnológicos, en muchos países los empleos no calificados disminuyen, siendo reemplazados por herramientas automatizadas mientras que la demanda de trabajadores con mayor nivel de conocimientos aumenta. La importancia de una educación inclusiva y de calidad será cada vez mayor para garantizar el acceso al empleo y la igualdad de oportunidades, siendo primordial destinar el mayor esfuerzo hacia los hogares de bajos recursos ya que justamente es donde más carecen de un buen nivel educativo", señala Guadagni.

Mientras en los países agrupados en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 14,3% de los jóvenes entre 18 y 24 años no estudian ni trabajan; en la Argentina esa cifra de los denominados "Ni-Ni" asciende a 24,1%. Y si se miran las cifras oficiales del Ministerio de Educación de la Nación, de ese universo, el 30,8% se da en mujeres entre 119 y 24 años y el 18,8%, en varones en la misma franja etaria.

Según las estadísticas de la OCDE, el promedio de jóvenes que estudian y trabajan entre los 18 y 24 años es del 17%, de quienes estudian y no trabajan es del 35%, de quienes no estudian y trabajan es del 33% y de quienes no estudian ni trabajan es del 14,3%. Los cinco países que lideran con el índice más bajo en cuatros categorías son Holanda (41%, 25%, 28% y 6,9%, respectivamente), Islandia (37%, 14%, 43% y 5,9%), Dinamarca (35%, 28%, 27%, 10,7%), Suiza (34%, 21%, 36% y 9%) y Australia (33%, 19%, 37% y 11,6%).

Debajo del promedio de la OCDE

La Argentina está por debajo del promedio de la OCDE con 12% de jóvenes de entre 18 y 24 años que estudian y trabajan; 35% que estudian y no trabajan; 29 % que no estudian y trabajan y 24,1% que no estudian ni trabajan. Si se mira ese ranking de "Ni-Ni", la peor situación la registra Sudáfrica (41,9%), seguida de Brasil (30,6%), Turquía (29,8%), Colombia (26,5%) e Italia (25,7%).