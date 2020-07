Revelan la existencia de "hogueras" en el Sol

Las primeras imágenes de Solar Orbiter, la nueva misión de observación del Sol de la ESA (Agencia Espacial Europea) y la NASA, han revelado la presencia de innumerables minierupciones solares, apodadas “hogueras”, cerca de la superficie de nuestra estrella.

La percepción de fenómenos que hasta ahora no podían observarse en detalle da cuenta del enorme potencial de Solar Orbiter, que acaba de concluir la puesta en servicio durante sus primeros meses en el espacio, indican en el sitio web de la ESA.

“No son más que las primeras imágenes y ya podemos ver nuevos fenómenos de interés”, afirma Daniel Müller, científico del proyecto Solar Orbiter de la ESA.

Our @ESASolarOrbiter mission’s first images of #TheSunUpClose reveal ‘campfires’ features 👉 https://t.co/RZbNZJIYSr pic.twitter.com/mzikuyGPge