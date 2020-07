https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 16.07.2020 - Última actualización - 14:01

14:00

También le rompió un diente Policía atacó a su pareja y le fracturó una pierna

Una mujer de 43 años que hace tres meses inició una relación sentimental con un policía, debió ser hospitalizada este miércoles, en horas de la noche, a causa de una brutal golpiza propinada por el uniformado, que fue apresado más tarde por sus pares. Producto de la agresión la víctima sufrió la fractura de tibia y peroné y la pérdida de un diente, ésto último a causa de una patada en la boca, según relató ella misma a medios locales.



Por el caso tomó intervención la fiscal de la Unidad Gefas (Violencia de Género, Familiar y Sexual), Milagros Parodi, quien confirmó la detención del policía y adelantó que lo imputará este viernes en los tribunales locales en el marco de la ley de violencia de género. “Está detenido y la audiencia será mañana”, se limitó a decir del caso.



Por su parte, el director del Hospital José María Cullen, Dr. Juan Pablo Poletti, confirmó que la mujer ingresó “con politraumas” y que “refiere haber sufrido violencia de género. Por ello se activó el protocolo para este tipo de casos”. En ese sentido, comentó que “a partir de estudios se constató la fractura de tibia y peroné de una de sus piernas. Además, presentaba escoriaciones en el cuero cabelludo y dolor a nivel de la boca (piezas dentarias)”. Por último, el médico adelantó que la paciente se encuentra a la espera para saber si necesita o no intervención quirúrgica.



En tanto, la propia víctima dio su versión a medios locales que la entrevistaron en la sala de traumatología del mencionado nosocomio. “Estábamos mirando la tele, por preparar la comida y justo pasan lo de la nena de 14 años asesinada” en Reconquista (en referencia al femicidio de Rocío Vera). “Él hizo un comentario fuera de lugar” y “yo le hice un gesto” con la mano. “No digás así, vos también tenés hijas”, le reprochó; y “él se levantó me atacó y me empezó a pegar puñetes en la cabeza”, contó.



En el intento por zafar de la agresión, “yo trato de salir y me caigo” entonces “me agarra de atrás, me hace la tijera con las piernas, como si fuese un delincuente para que no se escape” y es en ese momento que “sentí el tirón en la pierna, a la altura de la rodilla, y no me podía levantar”.



Como “gritaba del dolor, él en ese momento me pega una patada en la boca, donde me quiebra el diente y me hace un corte”, sigue. Y “cuando me vio que no me podía levantar se asustó y se mandó a mudar”, agrega la víctima que pudo recuperar el teléfono para llamar al 911.



A propósito del policía, fuentes de la Unidad Regional Uno señalaron que fue aprehendido en horas posteriores a la denuncia, fue puesto en disponibilidad y debió entregar su placa y el arma reglamentaria.



En cuanto a la relación de pareja, la víctima señaló que llevaban “tres meses juntos” y reconoció que “cuando tomaba se ponía agresivo”, lo describió como “obsesivo posesivo” y que sabía que “con otras parejas también” se comportaba de la misma manera. “Me sacó de mi familia”, se lamentó la mujer, que reveló que “cuando se iba a trabajar me dejaba encerrada para que yo no me escapara”