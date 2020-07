https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ernesto de Hannover fue ingresado en psiquiatría tras llamar a la policía para denunciar su supuesto intento de asesinato.

Otro escándalo para el Príncipe Ernesto Internaron al marido de Carolina de Mónaco en un hospital psiquiátrico

Un nieto al que no quiere reconocer como legítimo heredero, problemas con el alcohol, un tumor en el cuello... Ernesto Augusto de Hannover, marido de Carolina de Mónaco y bisnieto del último emperador alemán, no está pasando por su mejor momento. Sumándose a la terrible lista, los medios alemanes han confirmado que la noche del miércoles el príncipe fue ingresado en un centro psiquiátrico.

Al parecer, según indica el diario alemán Focus, el príncipe (de 65 años) se encontraba en su cabaña de caza cuando llamó al departamento de policía local de Grünau (Alta Austria) para pedir ayuda declarando que alguien estaba tratando de matarlo. Según el informe policial, al que ha accedido el mismo medio, también habría "amenazado a los oficiales con un afiliado cuchillo de 30 centímetros". Los detalles de lo ocurrido son confusos, pero los funcionarios aseguran que "golpeó a un oficial en la cara", hiriéndole el labio, antes de ser retenido por los policías e ingresado en la Clínica Vöcklabruck por orden de un médico.

Al príncipe se le acusa de "amenazas peligrosas, daños corporales graves, intento de daño corporal grave e intento de resistencia contra la violencia estatal", ha declarado la oficina del fiscal público al periódico digital.

Sin embargo, la versión del marido de Carolina de Mónaco dista mucho de la de los agentes. Otro medio austriaco, el diario Kronen Zeitung, ha podido hablar con el que apodan como "príncipe escándalo" y este ha declarado que “tenía un hipoglucemia, así que llamé a emergencias”, y ha relatado su versión de cómo se sucedió la noche: "Creo que estaban borrachos, al menos me dieron la impresión. Luego me encadenaron a una ambulancia. No me dejaron salir por cinco horas", recoge el periódico.

Ahora, el príncipe amenaza con presentar demandas contra la policía y la psiquiatría mientras las autoridades han manifestado que pretenden retirarle su licencia de armas tras lo ocurrido.