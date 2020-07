https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

De cara a los Juegos Olímpicos de Tokio

Tiro: Fernanda Russo celebró su regreso a los entrenamientos en La Rioja

"Cuando me avisaron que podía volver a entrenar, se me iluminaron los ojos", manifestó la joven de 20 años que ya obtuvo su plaza para la gran cita del deporte mundial.

Crédito: Juan Carlos Guzman/NA

La tiradora argentina Fernanda Russo celebró este jueves su regreso a los entrenamientos en la provincia de La Rioja luego de la suspensión de las actividades por la pandemia de coronavirus y de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio, para los que ya obtuvo su plaza. "Cuando me avisaron que podía volver a entrenar, se me iluminaron los ojos. Dice mi mamá que nunca me vio tan contenta", manifestó Russo en declaraciones al sitio oficial del Ministerio de Deportes. La joven de 20 años relató cómo fue que tomó la decisión de trasladarse a La Rioja, donde se encuentra actualmente: "Cuando vi que todo se ponía más estricto, decidí viajar. Mis padres son de acá, me crié acá y me sentía más segura cerca de los seres más queridos". Fernanda Russo: "Volví a entrenar y se me iluminaron los ojos". La tiradora argentina, que ya tiene boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio, se prepara en La Rioja.

Lee más: https://t.co/RuQdXTGrlw pic.twitter.com/RlC22bP54O — Deportes Argentina (@DeportesAR) July 16, 2020 En cuanto a su preparación durante la cuarentena, la deportista señaló: "Mi disciplina es rifle aire a 10 metros lo que significa que el blanco está posicionado a esa distancia. Fue muy difícil, pero me mantuve muy activa haciendo ejercicios físicos". Respecto al aplazamiento de la cita olímpica para el año próximo, Russo consideró: "La postergación fue un alivio porque lo peor es la incertidumbre, los deportistas necesitábamos una definición para tener un plan concreto". "No sé si fue positivo o negativo, pero sin dudas que iba a ser un problema que los Juegos se desarrollen en las condiciones que se podían desarrollar", finalizó. Con información de NA