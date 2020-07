Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 16.07.2020

19:43

Felicitaciones

UNA ANTIGUA LECTORA

“Felicito al Prof. Martín Duarte por la nota titulada ‘Aniquilen al pelilargo’ del 29/6. Soy fanática de Bon Jovi, la nota me encantó. Él se refiere a los australes, pero me parece que en esa época había pesos. Yo fui el 4/11/95 al recital de Bon Jovi, en River. Las entradas en Buenos Aires se conseguían desde $ 15. Gracias a El Litoral por publicar la foto de Jovi en River ‘95, me emocioné”.

Opinión

ERCILIO FERRI

“El espíritu necesita relajación y distracción en cantidades razonables, para conservar su movilidad, gracias a la cual puede percibir el objeto desde otro ángulo y ampliar así su horizonte, de una perspectiva microscópica a una panorámica, adoptando todos los puntos de vista concebibles y verificando las observaciones de cada uno de ellos mediante los otros”.

Ha ganado la barbarie

FABIO FERRAZ

“Sr. Jatón: ¿usted no camina la ciudad? Pase por la Plaza del Soldado, calle Mendoza, cerca de la Municipalidad..., ¡vea la mugre que hay en la calle!, la cantidad de vendedores ambulantes. Yo sé que en Santa Fe la barbarie le ganó a la civilización, ya no es la sociedad de antes; es una sociedad pre-española, prácticamente, pero por favor, fíjese en las calles. Gracias por el espacio”.

Haz lo que yo digo....

ESTELA

“Quiero hacer referencia al viejo dicho: ‘Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago’. Fui a pagar impuestos a la Municipalidad, distrito noreste, y por supuesto el alcohol en gel en la puerta brillaba por su ausencia, los cartelitos que indican una cola y otra, también ausentes. La demora es total, hay un solo cajero, la gente grande en la cola, impresionante, inclusive la que está incapacitada, con bastones, nadie le indica que tiene que pasar porque tiene prioridad. Entonces, cito el refrán de referencia. Pido que por favor hagan cumplir las respectivas disposiciones”.



Llegan cartas

El acordeón mágico*

Miguel Ángel Reguera

Tenía un corazón inmenso. El “polaco” tenía que agacharse para que el marco de la puerta de la Secretaría del Colegio no le pegara en la cabeza y su corazón no habría podido ser de otro tamaño. Este pequeño gigante apareció como alumno en nuestras vidas por designio de Dios. En el ajedrez divino nos tocó en suerte un rey disfrazado de peón, que nos alegró la vida en la escuela con su música, con su sonrisa y su bonhomía. Algunos lo llamaban “pajarito” y se sorprendieron cuando en una publicidad de “la tele”, Jorge, porque de él hablo, apareció tocando su acordeón invitando a cerrar grietas de la guerra fría, mientras la dama de la limpieza de este lado y un sonriente y deslumbrado proletario del lado oriental, a través de sus pantallas, compartían una romántica cena virtual. Ellos fueron los pioneros y solo “el acordeón mágico” de Jorge Matlaszuk podía hacer que la energía pasara de pantalla a pantalla. Recuerdo que un día en una plaza, entre huellas y milongas sureras de Lucía Ceresani, lo encontré y me dijo: ¿Quiere que se la presente y le firme un CD? Yo dije que sí, y me quedé pensando cuáles serían mis otros dos deseos, pues el rubio no podía ser otra cosa más que “un genio” o tal vez un ángel. Hace un par de años su corazón, de grande que era, quiso salir de su cuerpo y eso daña hasta al más fuerte. El polaco se fue, sin despedirse, para que no nos doliera el adiós. Su acordeón mágico dejó su estela en youtube y se fué a buscar otra dimensión, la eterna, la que Jorge sabía hacernos sospechar a los no iniciados en los secretos del pentagrama. Hoy que no la estamos pasando bien por la pandemia, desde el otro lado de la puerta, Jorgito querido, sería lindo que una vez más nos hagas escuchar las Czardas de Monti, una polquita o algún popurrí de pasodobles, pues los que estamos aquí, vos ya sabés, necesitamos hacernos uno solo en la crisis, cantar con barbijos, sentir al otro aunque sea a través de una pantalla y aplaudir al ritmo de tu corazón mientras tus dedos como un titiritero caminan sobre las teclas para hacer bailar a querubines y serafines, mientras nosotros nos olvidamos del tiempo.

* In memoriam de Jorge Matlaszuk