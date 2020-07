Video: mirá el viral de Henry Cavill armando una PC Gamer

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El actor que dio vida a Superman e interpreta a Geralt de Rivia en The Witcher revolucionó las redes al mostrar de la forma más sexy cómo arma su PC Gamer.

Henry Cavill hizo explotar las redes sociales tras publicar un vídeo en el que enseña, de la manera más sexy posible, cómo armar un ordenador personal diseñado para videojuegos al ritmo de Barry White.

Cavill, quien dio vida a Superman en el DC Extended Universe e interpreta en la actualidad a Geralt de Rivia de la adaptación de Netflix de The Witcher, es un conocido amante de los videojuegos, en especial del juego de rol The Elder Scrolls V: Skyrim. De hecho, el actor británico reveló tiempo atrás que estaba en una partida de World of Warcraft cuando su representante lo llamó por teléfono para avisarle que había obtenido el papel de Superman.

En las últimas horas, Cavill, quien ya había contado que prefiere las computadoras ante que las consolas PS4 o Xbox, decidió grabarse armando una PC Gamer desde cero, habiendo elegido previamente cada uno de sus componentes.

De esta manera, en un video que ya lleva más de un millón setecientos mil reproducciones, y sigue sumando, Henry Cavill mostró el paso a paso del armado, luciendo sus impresionantes músculos y dejando obnubilados a sus millones de seguidores. Como cualquier mortal leyó las instrucciones de todo, se equivocó, volvió sobre sus pasos, lo solucionó. Talento y sensualidad, un combo que no pasó desapercibido para nadie.

"Todas las partes. Este tipo de material no es para todo el mundo... se aconseja la discreción del espectador. Puede que vea muchas partes que no ha visto antes", se lee en la publicación.