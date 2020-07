https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 16.07.2020 - Última actualización - 20:46

20:43

Por sus medias ante la pandemia de coronavirus Médicos y especialistas cuestionaron a los infectólogos que asesoran a Alberto Fernández

La agrupación Epidemiólogos Argentinos Metadisciplinarios, ocupados de estudiar desde otra visión la problemática sanitaria de la pandemia por Covid-19, le manifestaron al presidente Alberto Fernández sus inquietudes respecto de algunas medidas tomadas en la cuarentena y cuestionaron la rigidez y la extensión de la misma.

Tras casi cuatro meses de aplicación de las medidas de excepción, los especialistas advirtieron sobre la continuidad de decisiones sanitarias que se habían tomado solamente en función de una emergencia y afirmaron que con su prolongación están generando efectos perjudiciales para la salud comunitaria, en la economía doméstica y hasta en los ritos religiosos, entre otros aspectos sociales.

La agrupación, que mantienen una mirada epidemiológica alternativa, cuestionó además que se haya priorizado al equipo de infectólogos que asesora al presidente, por sobre “las experiencias y saberes establecidos en la epidemiología, la antropología, el derecho, la sociología, la psicología social y la gerontología, entre muchas otras”.

Para tratar de discernir las dudas acerca de las decisiones que se tomaron, el abordaje y tratamiento de esta epidemia, los expertos hicieron público un listado con 16 preguntas al Presidente con el objetivo de disipar esos interrogantes y la incertidumbre futura.

¿Por qué se instrumentó una cuarentena para individuos sanos cuando no hay registro de tal restricción en la historia de la humanidad? ¿Qué criterios científicos y particularmente epidemiológicos se aplicaron para extender la cuarentena total a cinco provincias sin casos y a otras seis con uno o dos casos? ¿Por qué no se le dio suficiente importancia a la producción natural de anticuerpos por vía del contagio en población no vulnerable, privilegiando la inmunidad adquirida mediante vacunas?, son algunas de las preguntas que le acercaron al Presidente.

La misiva está firmada por más de 40 profesionales (en su mayoría de la medicina), entre los que figuran el doctor Ramiro Salazar (médico epidemiólogo), Edgardo Schinder (infectólogo), Roxana Bruno (bioquímica), Alicia Torres (licenciada en psicología), el sindicalistas Marcelo Peretta (doctor en farmacia y bioquímica), Alfredo Limbaun (abogado), Jaime Fiol (odontólogo), Humberto David Vinante (ingeniero industrial), Sandra Malla (licenciada en filosofía), Liliana Szabo (pediátra), y Mario Borini (sanitarista y epidemiólogo).

La carta concluye con un ofrecimiento ante la situación de excepción que se ha extendido en excesivas ocasiones. “Nos complacerá muy gratamente poder asistirlo para despejar los interrogantes que hemos expresado y que la ciencia tiene respecto de la política sanitaria instrumentada en esta pandemia”, concluyeron los firmantes.

Las 16 preguntas