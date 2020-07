https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 16.07.2020 - Última actualización - 23:38

23:36

Secuela Vivica A. Fox sugirió que Zendaya interprete a Nikki en Kill Bill Vol. 3

Si hay una película que captura la vibra del 2000 es Kill Bill de Quentin Tarantino. Uma Thurman puso un precedente para las mujeres en el género de acción y Vivica A. Fox, quien interpreta a Vernita Green en la peli, está convencida de que es tiempo de que Zendaya tome la batuta en Kill Bill Vol. 3.

Fox quiere que la protagonista de Euphoria interprete a la hija de Vernita Green en la secuela. Es memorable la legendaria escena donde The Bride (Thurman) y Green (Fox) pelean por toda la casa de un combate mortal. Ahora imagina a Zendaya tomando la herencia de Vernita para cobrar venganza. “No tengo ninguna palabra oficial [sobre Kill Bill Vol. 3]”, dijo Fox a NME. “Tenía la sensación de que con suerte [Tarantino] estaba esperando que la actriz que interpreta a mi hija creciera un poco. Pero entonces estaba haciendo una entrevista y me preguntaron, “¿Qué joven actriz podría interpretar a tu hija?’ y yo estaba como, “¡No, Ambrosia [Kelley]!’, pero se referían a una actriz establecida. Así que fui, “¡Zendaya!”.

La actriz del primer volumen de Kill Bill está convencida de que Zendaya sería ideal. “Eso probablemente daría luz verde a este proyecto. Porque ella y Uma son muy altas, y sería genial, y la amo”, comentó. La insistencia en el personaje de la hija de Vernita viene de que según el director, la tercera parte se trataría sobre ella.

Tarantino ha declarado durante mucho tiempo que Kill Bill Vol. 3 seguiría a la hija adulta de Vernita Green, mientras busca venganza contra The Bride por matar a su madre, pero el proyecto nunca se ha materializado. Fox le dijo a NME esta semana que si la actriz original Ambrosia Kelley no iba a volver a interpretar a la hija de Vernita, entonces Tarantino debería ir con la favorita de “Euphoria”. “Si alguna de mis películas saliera de mis otras películas, sería una tercera Kill Bill”. El director ha dicho que va en serio a retirarse del cine después de su décima película, Once Upon a Time In Hollywood. Lo que significa que cualquier proyecto que decida dirigir a continuación será el último.

“Anoche cené con Uma Thurman”, dijo Tarantino en una entrevista de radio. “Tengo una idea de lo que haría con [Kill Bill Vol. 3]. Eso fue todo, conquistar el concepto. ¿Qué le ha pasado a The Bride desde entonces? ¿Y qué quiero hacer? Yo no sólo quería llegar a alguna aventura disparatada. [El personaje] no se merece eso. The Bride ha luchado largo y duro. Tengo una idea ahora que podría ser interesante. Todavía no lo haría por un poco. Sería al menos dentro de tres años. Definitivamente está en las cartas”, consideró el director.