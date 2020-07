Mauro Zárate está a "una reunión" de la definición

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A pesar de los rumores, el delantero tiene buenas chances de seguir en Boca. En estas horas tiene otro encuentro con el Consejo de Riquelme y ahí terminará de resolverse su situación.

En estas horas, Miguel Russo puede llegar a recuperar a uno de los delanteros que pidió retener y que conoce más que a ninguno: Mauro Zárate. Después de un miércoles turbulento, lleno de rumores, la situación del delantero está a punto de definirse. El Consejo de Fútbol le había pedido una respuesta para antes del viernes y Zárate, tras una comunicación que llegará en estas horas, cerraría ahí su continuidad. Igual, hay que esperar. “Hay buena voluntad de ambas partes”, es la frase que se impone, de momento.

El problema a resolver sigue siendo el mismo: la cláusula de salida que pidió Mauro una vez que termine la Copa Libertadores, que no fue aceptada por Boca. En lo demás, el delantero ya le había dado el sí a Boca: estaba de acuerdo en lo económico —con un ajuste en el dólar oficial que le hizo el club— y en la duración del vínculo: un año con una opción a seguir seis meses más, hasta diciembre de 2021. Pero quería tener una chance de cortarlo antes de tiempo por si no llega a tener continuidad en este tiempo, como le pasó en el arranque del año.

Pero si fue un martes de alta tensión se debió a dos situaciones. Una, principalmente, al ruido mediático que alimentó la versión de que Zárate no aceptaba que no le pusieran esa cláusula de salida y que, por lo tanto, así no iba a continuar. La otra: la versión de una fuerte discusión con el “Patrón” Bermúdez, justamente nacida por esa misma razón.

En el Consejo de Riquelme habían sido claros sobre ese punto. “Si vos decís que querés jugar en el club, que querés revancha, no pongás que a los seis meses te querés ir. Estás en Boca...”. En efecto, lo que más molestó fue que la respuesta a un contrato de un año y medio de duración total, tuviera esa contrapropuesta como condición. Y se lo hicieron saber.

Al mismo tiempo, le dieron una especie de ultimátum al delantero: le pidieron una definición final para antes de este viernes, ya que si eso no sucedía, iban a avanzar sobre otras opciones en el puesto. Y ahí sigue parada la negociación, con una charla para estas horas que puede terminar de ajustar detalles para que Mauro pueda dar el sí definitivo. Por lo pronto, salvo que ocurra una situación insalvable, tiene buenas chances de seguir.

Un chileno que está en España

Mauricio Isla, es el lateral derecho que quiere Riquelme y este se pone a punto en un megacomplejo en España. Román lo quiere y él lo sabe. Desde hace más de seis meses que el chileno, está en el radar del ídolo y vicepresidente segundo de Boca. A principio de año no se pudo dar su llegada al Xeneize porque el defensor tenía contrato con el Fenerbahce y no quiso negociar. Pero ahora es jugador y libre y tiene múltiples ofertas. Por eso, ahora se entrena en soledad sin un futuro decidido.

Las canchas de entrenamiento de la Ciudad Deportiva Camilo Cano donde el futbolista entrena con su amigo y ayudante Miguel Gandía están ubicadas en Alicante, muy cerca de la ciudad de Valencia, España. Y también a casi 650 kilómetros de ahí está la cancha del Betis, equipo español que avanza cada vez más por él. Del mismo modo, el equipo de la corona tiene dos ventajas por sobre Boca: está en el país de origen de la esposa del futbolista y el salario que le puede pagar es mucho mayor.



Pese a la billetera con la que cuentan equipos como el Betis o el Panathinaikos de Grecia (el otro que lo quiere), el Xeneize también cuenta con otras ventajas respecto a ellos: la camiseta azul y oro y los llamados de Román siempre tienen su propia seducción. De hecho, hace unas semanas el defensor de 32 años declaró que su intención era jugar en Boca y en la U. de Chile. Y por su edad, claro, tiene tiempo para llegar al Xeneize y luego retirarse en el club de su Chile natal.