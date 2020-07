Ferrari hundida en un mar de incertidumbres

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La escudería italiana tiene por delante muchas cosas por resolver, sobre todo en lo que respecta a sus pilotos, quienes han adelantado que tuvieron charlas con otras marcas.

Más allá de todos los comentarios, por ahora Ferrari da su último voto de confianza a Mattia Binotto y le pide que levante al equipo, tras el desastre del domingo pasado en el circuito de Austria. Desde la cúpula reclaman una reacción por parte del jefe de equipo en las próximas semanas.

John Elkann y Louis Camilleri ya buscan una solución por si la situación va a peor. En los despachos circula el nombre de Antonello Coletta, actual jefe del programa GT de Ferrari, según informa el diario italiano Corriere della Sera.

Desde allí señalan al Gran Premio de Hungría de este domingo como un posible punto de no retorno para los de Maranello. La presión está en su punto máximo, pues desde la cúpula de Ferrari esperan cambios mientras en el equipo piensan que lo que necesitan es un auténtico milagro que resucite a un SF1000 con concepto fallido, en un Ferrari perjudicado claramente por la investigación que hizo la FIA a su motor el año pasado.

En los últimos años, Coletta ha asistido a algunos GP: estuvo en los de Abu Dhabi, Rusia, Italia y Australia de 2014 y también en Valencia cuando se celebraron allí las Ferrari World Finals, en 2010.

De reemplazar a Binotto este año, Ferrari volvería a cambiar a su jefe tras año y medio de mandato. Mattia sería el cuarto jefe de equipo al que sustituyen en la Scuderia en siete años

Vettel y Leclerc dijeron lo suyo

El alemán Sebastián Vettel, actual piloto de Ferrari, admitió que tras no llegar a un acuerdo para renovar su vínculo con la escudería italiana, no descarta descansar en 2021.

“No tengo definido qué haré el año próximo, mi futuro está abierto pero no descarto tomarme un año sabático”, expresó el germano de 33 años y cuatro veces campeón mundial de la Fórmula 1, en declaraciones formuladas a la agencia de noticias DPA.

Vettel, quien se consagró campeón mundial en 2010, 2011, 2012, 2013, siempre a bordo de un Red Bull, mantuvo conversaciones en las últimas semanas con la escudería británica Racing Point para sumarse el año próximo, cuando cambiará su nombre a Aston Martin.

“Mi único objetivo hasta el final de la temporada es mejorar el momento actual que atravieso en Ferrari, no pienso en otra cosa”, añadió el piloto que se apresta para correr el domingo próximo el Gran Premio de Hungría, luego de dos actuaciones en falso en el inicio de la temporada.

En las dos primeras carreras de la Fórmula 1 corridas en la ciudad austríaca de Spielberg, Vettel estuvo por debajo de su nivel y se ubicó décimo en la prueba del 5 de julio; mientras que abandonó en la del 12 de julio, luego de una mala maniobra en la que chocó con su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc, ni bien había comenzado la carrera.

Su compañero de equipo, Charles Leclerc dio por superado el incidente que protagonizó en la pasada carrera en Austria con el alemán Sebastian Vettel, cuando ambos se tocaron y quedaron fuera de competencia en la primera vuelta.

“El incidente con Vettel ya quedó atrás. Me disculpé con Seb y creo que aceptó mis disculpas”, afirmó el monegasco sobre lo sucedido en el GP de Styria el domingo, informó la agencia de noticias ANSA.

El toque que dejó fuera de carrera a los dos pilotos de Ferrari en la primera vuelta dio mucho que hablar por estos días, pero para Leclerc, responsable en la maniobra, es cosa del pasado.

“Ahora debemos enfocarnos en el GP de Hungría y tratar de obtener el mejor resultado posible”, auguró reiterando conceptos vertidos en la víspera por el jefe de equipo italiano, Mattia Binotto.

Vettel aseguró que el episodio estaba superado mientras circulaban versiones de su posible acuerdo con Aston Martin, histórica automotriz inglesa que se hará cargo del equipo Racing Point en 2021.

“Todas las opciones siguen abiertas, desde cambiar de equipo a retirarme, pasando por la posibilidad de tomarme un descanso. He hablado también con Renault, pero por ahora no hay nada concreto. No me siento presionado a adoptar una decisión en lo inmediato, pero sobre mi futuro no hay novedades”, destacó