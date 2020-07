https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 17.07.2020

El entrenador no aseguró que dirigirá Champions League Quique Setién puso en duda su continuidad como DT del Barcelona

Luego de perder 2 a 1 ante el Osasuna en el Camp Nou, el DT del Barcelona Quique Setién habló en conferencia de prensa y puso en duda su continuidad en el cargo.

El actual entrenador, expresó: "Soy el máximo responsable. Me encuentro capacitado y con energías, por supuesto. Estoy convencido de que vamos a ser un equipo diferente. Con una actitud anímica a tope y que afrontaremos la Champions con las máximas garantías. Hasta ahí puedo controlar. Lo demás no puedo controlarlo. Estas situaciones ya las he vivido. Me desgasto en lo que tengo que desgastarme". Y agregó: "Espero dirigir en la Champions, pero no lo sé".

Por último sobre las declaraciones del capitán Lionel Messi, dijo: "Estoy de acuerdo con Messi en algunas cosas. Con la autocrítica" y agregó: "Hay que hacer autocrítica, pero también hemos hecho cosas bien. No lo echaría todo por tierra. La frustración del momento supone haber perdido una Liga, lo que nos da mucho coraje, pero ahora tenemos unos días de descanso y seguro que el equipo vendrá limpio. Es lo que tenemos que tratar desde nuestra posición, para afrontar la Champions con la máxima ilusión".