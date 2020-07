https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Con mucho cuidado en los protocolos el Centro de Alto Rendimiento abrió sus puertas y es otro "nuevo comienzo" para la primera pista sintética del país.

Emblemático escenario santafesino El Card tuvo su reapertura oficial

Fabiana García

Este miércoles se efectivizó la reapertura del Centro de Alto Rendimiento "Pedro Candioti" de la ciudad de Santa Fe, recinto que más allá de llevar el nombre de una de las leyendas del deporte santafesino, es el primero en el país en tener una pista de solado sintético, lo cual significó el crecimiento del atletismo argentino y la vinculación al ámbito internacional.

Sin embargo en sus 38 años de existencia, fue inaugurado para los Juegos Cruz del Sur de 1982, no solo hubo impresionantes actuaciones deportivas; también soportó embates de la naturaleza, inundaciones, vientos y otros azotes, relacionados al mantenimiento de una instalación que requiere ni más ni menos, lo que se necesita un lugar creado para el alto rendimiento: inversión constante.

Punto y aparte. La Pandemia tiene que provocar cambio de actitudes y abrir el diálogo. El lunes se reunieron en la Secretaria de Deportes de La Provincia en Boulevard, la titular del organismo Claudia Giaccone, junto a integrantes de la Federación Santafesina de Atletismo,encabezados por el profesor Juan Scarpín, quien también como coordinador de actividades atléticas de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) va monitoreando el reinicio de la actividad en todo el país.

Scarpín describió que fue "una muy buena reunión" con la funcionaria Claudia Giaccone, "interasada en hacer mejoras, solucionar el tema de seguridad y hasta renovar la pista", indicó, "además de abrir programas para toda la provincia, cuando estén dadas las condiciones".

El dirigentes se hizo presente en las instalaciones para la reapertura este miércoles y manifestó que están dadas las condiciones para los atletas, "los saltómetros de garrocha ya están en reparación y lo mismo las colchonetas".

Protocolo

El atletismo para volver a su funcionamiento al Card, se ajustó al PROBA (Protocolo base de la Provincia de Santa Fe para el inicio del entrenamiento deportivo y actividades físicas).

El Card por su estructura es un recinto de mucha amplitud .Por el momento se adecúa al protoco de acceso restringido, es decir que asistirán los deportistas federados habilitados por sus federaciones con seguro al día , por la situación sanitaria imperante.

Al respecto hay muchos atletas que deben regularizar el trámite del seguro y la duración máxima del entrenamiento es de una hora.

Este aspecto quizás es el más complejo para la disciplina, que se caracteriza por una larga entrada en calor por las disciplinas que implica. Sin embargo se irán adaptando y esperando se flexibilicen los tiempos.

Los atletas siguen los protocolos de distanciamiento social, uso de barbijo y desinfección de todo lo que se toma contacto.

El CARD tenía su gimnasio terminado y está muy adecuado al alto nivel. El mismo puede ser utilizado por las Federaciones de judo, hóckey, arquería y atletismo. Todos con iguales requisitos de protocolos. El horario de funcionamiento es entre las 10 y 17 ,





"Sensaciones encontradas"

El profesor Maximiliano Troncoso asistió el miércoles al Card junto a las atletas saltadoras de garrocha, Josefina Brunet y Luciana Gómez Iriondo.

El ex atleta y entrenador contó como fue ese retorno: " sensaciones encontradas. Mucha felicidad de volver a la pista, por ver, por estar, por respirar por sentir la familiaridad del lugar. Y hay otros atletas frustrados, porque es poco el tiempo y deciden no venir pero quisieran. Hay ganas porque todos somos muy apasionados de lo que hacemos, pero no hay objetivos claros, porque no sabemos adonde apuntar el entrenamiento, cuando va a volver a ver un nacional y cruzar los dedos para no retroceder de fase. Vamos a tratar de hacer lo que podemos, como una pretemporada", dijo Troncoso.

" Irán de a poco sumándose más atletas , por ahora hay muy pocos en esta nueva etapa", culminó.

El Atletismo Mundial, reprogramó todos sus torneos para 2021 , a excepción del Mundial de Medio Maratón en Polonia en octubre. El atletismo argentino, espera pueda hacerse algo local y casi como una utopía el 100 Campeonato Nacional de mayores. La fiesta de esta temporada.