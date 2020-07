https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 17.07.2020

10:51

Lo aseguró el ministro de Salud de la provincia, Daniel Gollan Buenos Aires: la reapertura de cuarentena será "gradual y con mucha responsabilidad"

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, aseguró este viernes que la reapertura de la cuarentena dispuesta en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) será "gradual y con mucha responsabilidad" y destacó que se registra una baja de casos de coronavirus que derivan en terapia intensiva.

En declaraciones formuladas a FM La Patriada el ministro expuso que la flexibilización del aislamiento social y obligatorio será "gradual y con mucha responsabilidad porque, si se liberan actividades para 16 millones de personas al mismo tiempo, las interacciones que se van produciendo generarán contagios masivos".

Además, sostuvo que "la situación es de mucha cautela ante anuncios que conoceremos hoy y que implicarán alguna actividad superior de movilidad de gente, lo que apareja más contactos entre contagiados y personas sanas".

Gollan aclaró que, pese a la nueva metodología de la cuarentena, "si se advierte que se empieza a disparar la curva, se volverá hacia atrás con las aperturas" y remarcó: "No podemos relajarnos y pensar que está todo bien".

En ese sentido, pidió no participar de asados o celebraciones por el Día del Amigo el fin de semana y aseveró que, si bien la enfermedad afecta "menos" a los jóvenes, "también produce casos graves y mortalidad" en ese segmento etario.

"Piensen en sus abuelos o afectos mayores. Hay que tener responsabilidad social para cuidar a todos", dijo al respecto y añadió que "si respetamos esto, podremos coronar este esfuerzo en un tiempo que no es tan lejano".

"No volveremos a la normalidad, pero vamos a poder haber pasado el momento más álgido sin lamentar muertes por saturar el sistema", puso de relieve Gollan.

El titular de la cartera sanitaria bonaerense señaló que, desde el 1° de julio, cuando se dispuso la cuarentena estricta, se trabajó para "reforzar más la estructura sanitaria", detalló que se agregaron camas al sistema y se incrementaron los testeos de casos "buscando mitigar contactos entre los enfermos y otras personas".

En ese sentido, detalló que se registra un crecimiento de casos de pacientes contagiados "a quienes no se detecta en el sistema porque no consultan debido a que no tuvieron síntomas o sólo tuvieron una febrícula o un dolor leve de garganta".

"Eso hace que tengamos una cantidad de casos que no conocemos pero que en testeos masivos de anticuerpos aparecen", contó y puso como ejemplo que en barrios populares como Villa Azul "encontramos mucha gente que tiene inmunidad y no se enteró".

El ministro destacó que se detecta una "fuerte reducción de la cantidad de casos que derivan en terapia intensiva" en relación al total de contagios registrados y analizó que "en abril o mayo, el 12% de los pacientes necesitaba cama de terapia, ahora es el 2 o 3% y descendiendo".

"En base a ello, estamos recalculando el tiempo de un supuesto colapso y haciendo todo para que no llegue", dijo y precisó que "en toda la provincia la disponibilidad de camas de terapia intensiva es del 48% y del 40% en el AMBA".

Planteó que ello significa que, "pese a que no hay que tirar manteca al techo, tenemos cantidad de camas suficientes para ir bancando la situación", pero aclaró que "si vemos que se vuelven a disparar los casos, ese será nuestro principal criterio de alarma".

"Tenemos menos fallecidos en el país por causas respiratorias que en otros años. Este es el resultado de lo que hemos cuidado", resaltó.

Con información de Télam.