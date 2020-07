Todo mal: Fritzler mandó carta-documento a Colón

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Del combo Estigarribia, Esparza, Celis y el “Pelado” no seguirá ninguno en el nuevo equipo del “Barba”. En el caso del “5”, Colón rechazó la carta por “improcedente”.

Estaba más que claro que del trébol de cuatro volantes que, supuestamente, le había pedido el “Barba” a Vignatti era el más codiciado por un cúmulo de cuestiones: deportivas, afectivas, conocimiento. Se trata —o bien se trataba— de Matías Fritzler, un todocampista interesante, relegado por Pablo Lavallén y recordado por ese zapatazo inolvidable en el Morumbí. Por lo que pudo averiguar El Litoral, luego de algunas reuniones del mismo jugador, Colón hizo un esfuerzo “extra” (quizás por ese pedido de Domínguez) pero la negociación nunca avanzó, hasta que en las últimas horas se “rompió” todo: el jugador envió carta-documento y el club la rechazó por improcedente. Ahora, nace otro foco de conflicto.



Como ya lo había avisado el mismo José Néstor Vignatti, la estrategia de Colón era simple: quita en la deuda mirando hacia atrás y reducción de los números mirando hacia adelante a futuro.



Para casi todos, el “descuento Covid-19” oscila el cincuenta por ciento. En el caso de Fritzler, hubo un trato especial pero no se llegó a un acuerdo. “Yo no puedo plantear un contrato a futuro, aún entendiendo las reducciones que se vienen, si antes no me pagan todo lo que me deben”, deslizó el ex “5” de Huracán de Parque Patricios y Lanús.



Y lo que, claramente, no aceptó Fritzler es el famoso “combo” que vienen aplicando la mayoría de los dirigentes en casi todos los clubes argentinos. En declaraciones al programa “En el Área TV”, el mismo jugador expresó: “Colón tenía tiempo hasta el 30 de junio para poder renovar y no lo hizo. Ahora, más allá de lo que se dice, el que hizo una propuesta fui yo. No me puedo sentar a hablar del nuevo contrato hasta que no me paguen la deuda, porque la deuda no tiene nada que ver con la pandemia”.

Más allá de un campo polémico como es de los famosos “premios” (primero se discutió si debían cobrar por perder la Final y ahora por supuestamente salvarse del descenso), lo que Fritzler reclama en la carta documento son los atrasos por lo que se conoce como “derecho de imágen”, ya que en el “sueldo de AFA” casi todos venían —más o menos— al día, porque era obligación de la Superliga ante la supuesta quita de puntos o sanciones. Claro que, ahora, con el poder de retorno en calle Viamonte, todo eso queda en un campo totalmente relativo (para muestra: las deudas obscenas de San Lorenzo de Almagro e Independiente de Avellaneda).



En consecuencia, lo que hizo el futbolista fue enviar una carta-documento donde exige un monto “millonario” y distintos rubros que Colón considera que no corresponden aplicar. Es por eso que, de acuerdo a lo que chequeó este diario, los abogados sabaleros ya respondieron la carta documento de Matías Fritzler. La misma fue rechazada por “improcedente”, por lo que ahora ya quedará el litigio en manos de los abogados de cada una de las partes (Colón con sus letrados y el “Pelado” con el suyo).



De esta manera, ninguno de los cuatro todocampistas que había sugerido Eduardo Domínguez que se queden para el nuevo Colón seguirán en Santa Fe. Con la carta-documento de Frtizler se cayó el último soldado que quedaba en pie.



Hay que recordar que Gabriel Esparza ya se desvinculó y es jugador de Sol de América de Paraguay. En el caso de Marcelo Estigarribia, que entrena con los futbolistas libres en Asunción, está deshojando la margarita para ver en qué institución de su país arregla.



Y el último caso es el del colombiano Guillermo Celis. Este volante cafetero, del que todos hablan muy bien pero no pudo gambetear las lesiones en Colón, llegó a un acuerdo y arregló rápidamente la deuda con los dirigentes sabaleros. Pero lo que no le cierra es la oferta salarial a futuro, con el recorte que aplicó la dirigencia sabalera.



Por lo que ya trascendió, en el caso de Celis, se anotó en un vuelo humanitario/Sanitaria en la Embajada de Colombia para poder volver en los próximos días a su país. Está más que claro que tampoco jugará más en Colón.

Pierotti: blindaje y cláusula



Al juvenil Santiago Pierotti —su contrato vence en junio del año que viene— lo representa la oficina internacional de Fernando Cosentino, pero en la negociación puntual con Colón el que está negociando es el tío del futbolista con los dirigentes sabaleros.



En las últimas horas se avanzó “muchísimo” en cuanto a los números del nuevo contrato y el tiempo de duración del vínculo (se lo extedería un año y medio más). Lo único que resta resolver es el monto de la cláusula de salida del chico, a modo de blindaje.