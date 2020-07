https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Autocrítico, honesto y punzante ¡Explotó Messi!

Los argentinos discutimos hasta lo indiscutible. Lionel Messi es el clarísimo ejemplo. Se lo tildó hasta de “pecho frío”. Le cuestionaron su personalidad, su presunta apatía. En la eterna e inútil comparación con Maradona, siempre se encargaron de enrostrarle su supuesta liviandad sin entender que el liderazgo lo ejercía de otra manera.



Pues bien, después del estallido tras la derrota ante Osasuna, ahora le critican que salió a ventilar los trapitos al sol y que no lo hizo en la intimidad del vestuario o puertas para adentro, algo que —no necesito que nadie me lo demuestre— seguramente ha venido haciendo desde hace un tiempo. ¿O acaso cree que todo lo que dijo en la calentura de la derrota, no lo habrá señalado hasta el cansancio, frente a frente y dirigiéndose a quién debía dirigirse?



Messi se “inmoló” por sus compañeros y el técnico, cuando en medio de un desorden dirigencial profundo, Argentina caía derrotada por penales en Nueva Jersey ante Chile en la Copa América de 2016. Cuando él sabía que las críticas iban a arreciar, cambió el eje y anunció su “renuncia” a la selección, sabiendo que ni él mismo creía que iba a poder sostener durante mucho tiempo.



Después, observando el despojo en el partido de semifinales de la Copa América del año pasado, ante Brasil, con dos jugadas polémicas que perjudicaron a la selección de Scaloni, emitió fuertes críticas hacia la Conmebol, exponiéndose a una sanción disciplinaria.



Fueron los primeros atisbos de reacción de ese Messi visceral que muchos estaban reclamando y que ahora, como ocurre lamentablemente en este país, esos muchos salen a criticar. Messi dijo lo que siente, dijo lo que vé, dijo lo que seguramente antes le dijo a Setién y al presidente, en una demostración de honestidad brutal que ahora se critica.



Pedimos autocrítica de los protagonistas; la tuvo. Pedimos honestidad; la tuvo. Pedimos un Messi punzante, filoso, comprometido; así, con estos gestos, lo demuestra. Barcelona necesita un revulsivo —como antes pasó con Argentina— y Messi lo entendió. Causó el efecto deseado por cada uno de los catalanes que tienen el privilegio de tenerlo como ídolo.