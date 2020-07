"Los Dukes de Hazzard", atrapados en la polémica por la bandera confederada

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tom Wopat argumentó que “el auto es inocente”, mientras que John Schneider aseguró que la serie “ha sido derribada injustamente”.

Mientras el debate por el significado de la bandera confederada sigue presente en Estados Unidos, los protagonistas de Los Dukes de Hazzard salieron a defender la presencia de esa bandera en el auto símbolo de la serie.

En conversación con The Hollywood Reporter, Tom Wopat y John Schneider abordaron la polémica entorno al famoso vehículo de la serie apodado como General Lee, y básicamente defendieron al programa donde interpretaron a los primos Luke y Bo Duke. “La situación en el país obviamente ha cambiado en los últimos 40 años”, dijo Tom Wopat. “Me siento afortunado de vivir en una época en la que podemos abordar algunas de las injusticias del pasado. Pero el auto es inocente”.

“Nunca he visto a un afroamericano que se me haya acercado y tenga algún problema con eso”, complementó John Schneider, quien añadió que “toda la generación políticamente correcta se ha salido de control”. “Los Dukes de Hazzard eran una fuerza unificadora”, señaló Schneider. “La mamá, la abuela, todos querían verla juntos. ¿Pero quién se beneficia de esta división? Creo que Los Dukes de Hazzard han sido derribados injustamente. Todavía no hemos perdido a una generación, pero podríamos perder a esta próxima (generación)”.

Si bien la controversia entorno a Los Dukes de Hazzard y la apariencia de General Lee tomó un nuevo impulso a raíz de las recientes protestas contra el racismo en Estados Unidos, esta no es la primera vez que se considera que la bandera confederada del auto representaría algo más que a la historia del sur de ese país y particularmente podría ser considerada como un símbolo ligado al racismo y la esclavitud.

En ese sentido, en 2015 Warner Bros. optó por suspender la venta de merchandising de la serie con la bandera confederada y actualmente Amazon estaría considerando eliminar al programa de la plataforma de streaming de IMDB.