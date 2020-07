Chancalay, muy cerca de arreglar para renovar

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 17.07.2020

Su contrato vence en junio de 2021 y hay un principio de acuerdo entre los dirigentes y su representante. Con cláusulas y mejora, “abriría” el contrato por un año y medio más.

Con 21 años, 70 partidos profesionales en Colón y un puñado de goles, Tomás Chancalay no olvidará este 2020. Y no sólo por el Covid-19. En el mes de noviembre será papá de un varoncito, por lo que le llegó todo junto de golpe: casa nueva en poco tiempo, figura de familia y cambio de vida. Por lo que pudo averiguar El Litoral, los interlocutores sabaleros —el presidente Vignatti y el abogado Saliva— están “a casi nada” de acordar la prolongación del vínculo con el delantero que se vence en junio del año que viene.



Hay algo claro: Tomás Chancalay es hincha de Colón, quiere mucho al club y se quiere quedar en Santa Fe. Además, si bien la titularidad se gana en el día a día, el chico sabe que es muy posible que juegue “casi siempre” con Eduardo Domínguez como entrenador.



Adrián Ruocco, el mismo del “Apache” Carlos Tevez, es el agente FIFA que maneja desde toda la vida a Chancalay. Siempre convocado a las selecciones juveniles de la Argentina y sparring en un Mundial, llegó el momento de un reconocimiento o reacomodamiento salarial para el nacido en Viale, provincia de Entre Ríos.



Salvando las distancias, con los casos de Vigo o Chancalay, habrá una “negociación espejo” con lo que pasó hace algunos años con el “Flaco” Germán Conti. Es por eso que se abrirá el contrato, se mejorará el salario y habrá un compromiso firme de transferencia a futuro, acordando las partes un monto o cifra a modo de cláusula de salida.



“Con el representante de Chancalay está casi todo arreglado. Lo grueso se habló, faltan pulir las cláusulas especiales y los apartados del contrato. Es posible que se prolongue hasta el 2023”, confiaron hoy a este diario.



Así, de a poco y luego del “cimbronazo” del tucumano Galván con su salida libre a la MLS con los Rapids de Colorado, los dirigentes fueron ordenando algunos contratos de “vida corta”, ya que todos terminaban a mitad del año que viene.



Sin dudas, por nombre en relación a partidos jugados, el más importante es de Chancalay. En la misma fila, detrás de “Tomy”, asoman con desfilar los acuerdos con Santiago Pierotti y Brian Farioli. Hay que recordar que ya firmó Facundo Garcés —lo quieren un par de clubes del ascenso— y quedan algunos juveniles más por renovar (el “Facha” Hass, arquero, entre otros).



Farioli está “ahí” de firmar



“Por ahora no hay nada confirmado, porque no sé nada. Es un tema que lo está manejando mi representante con el presidente. Solo estamos esperando para que se dé como todos queremos”, dijo por LT 9 el volante de Colón, Brian Farioli.



La “joyita” de 22 años es del gusto futbolístico de Eduardo Domínguez y explicó: “Tengo hasta junio de 2021. Lo que queremos es renovar y esperamos lo mejor. Estamos hablando para renovar contrato por uno o dos años. Firmé mi primer contrato en julio del año pasado. Respecto a los sondeos, algo me dijo mi representante (N. de R.: Fernando Cosentino). En esto soy sincero, pero no era es concreto. Las charlas solo son por ahora con el presidente del club (José Vignatti). Sé que eran dos clubes, uno Colorado Rapids”.



Luego, Farioli agregó: “Estoy contento, porque pude debutar en el club del que soy hincha y me volví profesional. Pero después uno es quien se gana el lugar. Habrá veces en la que te toque un técnico al que convencés y otro no. Pero creo que cumplí cuando me tocó jugar”.



Respecto de la cuarentena comentó: “Estoy acá en Santa Fe en mi casa. Tranquilo esperando para volver a entrenar y que regrese todo a la normalidad. Tengo un amigo que tiene una cancha de fútbol cinco y entrenaba ahí solo encerrado. Podía hacer las actividades que mandaba el preparador físico”.



Para cerrar explicó lo de su posición: “Yo siempre lo dije. Soy enganche y hoy como desapareció un poco, ya me adapté a jugar tanto por derecha como por izquierda, y hasta de interno. Cuando uno se puede adaptar a varias posiciones es más fácil. Eduardo (Domínguez) me dijo que es justo en esa posición donde va a andar el asunto”.