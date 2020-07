https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Diputados le dará dictamen la semana próxima Acuerdo para aprobar una moratoria universal Incluirá las deudas impositiva, aduanera y previsional de personas físicas y jurídicas por unos 534.000 millones de pesos.

El proyecto de ley para crear una moratoria universal impositiva, aduanera y previsional, que apunta a regularizar deudas de personas físicas y jurídicas por unos 534.000 millones de pesos, recibirá dictamen el martes próximo en la Cámara de Diputados.

Así lo confirmó el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, al inicio de la reunión informativa del cuerpo a la que asistieron la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

Más allá de reparos parciales, la oposición de Juntos por el Cambio está de acuerdo con el trazo grueso del proyecto, con lo cual no peligra el dictamen y se apuntaría a celebrar una sesión virtual para esa misma semana.

“Estamos hablando de darle una herramienta, un salvavidas, a las víctimas de una pandemia que está destruyendo las economías mundiales, para que en la salida no nos encontremos con que el Estado les depreda la poquita rentabilidad que pueden recuperar”, sostuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, sobre la ampliación de la moratoria establecida en la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública.

Zanjada la cuestión de los tiempos del debate y la postergación del dictamen para la semana que viene, tomó la palabra Marcó del Pont, quien precisó ante los miembros de la comisión que con esta amplia moratoria propuesta por el Poder Ejecutivo el Estado aspira a reestructurar deuda hasta 534.000 millones de pesos, un monto “equivalente a casi a la cuarta parte de todo el crédito financiero al sector privado”.

La funcionaria remarcó que la nueva moratoria es “generosa y equitativa para todos los actores económicos y sociales”, incluidas las empresas (con condiciones diferenciadas según el tamaño y la situación particular) como monotributistas y autónomos.

Según precisó, entre diciembre y el 30 junio la deuda de las pymes aumentó 61%, mientras que en el caso de las empresas grandes y las personas humanas que no pudieron ingresar a la moratoria actual, creció 179%.

Al desglosar la deuda total que entraría en la moratoria, destacó que el 30% se concentra en la Ciudad de Buenos Aires y el 26% en la provincia de Buenos Aires, seguido por un 7,3% en Santa Fe, 6,8% en Córdoba y 4,2% en Mendoza.

“La situación de endeudamiento con el fisco es relevante en casi todas las provincias”, sostuvo Marcó del Pont.

La titular del ente recaudador indicó que a cambio de los beneficios que van a recibir, a las grandes empresas se les exigirá que “por dos ejercicios fiscales no distribuyan utilidades, no realicen pagos al exterior y no hagan operaciones con títulos destinadas a eludir la normativa cambiaria”.

Los contribuyentes podrán adherir a la moratoria hasta el 31 de octubre próximo y tendrán que pagar la primera cuota de sus deudas reestructuradas en noviembre.

Las deudas será regularizadas con un plan de pago en hasta 96 ó 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras, dependiendo del tamaño de las empresas e individuos.

En cuanto a las deudas por seguridad social, se otorgará un plan de facilidades de pago de hasta 48 o 60 cuotas.

En tanto, la moratoria incluirá también la posibilidad de una condonación parcial de intereses y del total de multas acumuladas.

A su vez, establece una tasa de interés fija del 2% mensual hasta enero de 2021 y, a partir de ese momento, una tasa variable en pesos.

“Ojalá sea un puntapié inicial para la recuperación de la pandemia pospandemia”, destacó Kulfas durante su intervención ante los diputados.

Para el ministro, se trata de una iniciativa “de vital necesidad para la economía de la pospandemia” ya que es necesario contar con una herramienta que “permita tener al tejido productivo, comercial y de servicios lo más fortalecido posible para enfrentar lo que viene”.

“Vivimos una doble crisis: la que atraviesa la economía argentina desde abril de 2018, y que se agudizó con esta crisis internacional inédita”, repasó Kulfas, que recordó que el país ya venía con “una reducción de los niveles de financiamiento, aceleración de la recesión e inflación”.

Ingresó al Congreso el proyecto de ley para el tramo local de la deuda pública

El proyecto que busca darle cobertura legal a la reestructuración de títulos de deuda pública en dólares emitidos bajo legislación argentina ingresó ayer a ambas cámaras del Congreso nacional.

Bajo el título “Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública”, este proyecto es una de las prioridades que el oficialismo estableció para el tratamiento parlamentario junto con la ampliación del proyecto de Presupuesto 2020 y la moratoria universal.

Esta iniciativa complementa la propuesta realizada a los acreedores bajo ley extranjera.

“Los tenedores de Títulos Elegibles que no adhieran a la invitación a canjear dispuesta mediante el artículo 1° de esta ley, continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre de 2021”, señala el artículo 3 del anteproyecto.

En tanto, se estipula que los tenedores de bonos locales que no adhieran al canje podrán hacerlo más adelante, con la condición que sólo se le reconocerán los intereses devengados al 5 de abril de 2020.