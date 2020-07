https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Nicolás Russo, un presidente que pisa fuerte en el fútbol argentino

"No creo que arranquemos a jugar antes de octubre"

El titular de Lanús dijo que “creo que Conmebol accederá al pedido de Tapia y atrasará unos diez o quince días la Copa. Argentina no arrancará en desventaja”. Hace unos días había adelantado que el 5 o 10 de agosto se iniciarán los entrenamientos.

Nicolás Russo es uno de los hombres que pisa fuerte en la toma de decisiones de Afa. Por eso, cada vez que el presidente de Lanús emite opinión, es para tenerlo muy en cuenta y tomarlo como un termómetro de lo que se viene en el fútbol argentino.

Russo hizo declaraciones en Jogo Bonito y dijo:

* “No creo que arranquemos a jugar antes de octubre. Creo que cuando arranquemos a entrenar, Conmebol va a acceder al pedido de Tapia y atrasará unos 10 o 15 días la copa. Argentina no arrancará en desventaja”.

* “Es una gran alegría que Sand pueda seguir. Para todos los hinchas de Lanús es importante contar con él. Además suma su experiencia para todos los juveniles. Es el máximo goleador y ganamos muchas cosas”.

* “Acosta y Sand son los dos jugadores más importantes de la historia. Es más importante lo que le dio Sand al club que la molestia por las críticas. No se puede construir política desde el odio”.

* “Tuvimos discusiones, diferencias y charlas con Sand pero lo principal es el club. Hizo goles pasando los 10, los 20, los 30 y ahora intentará superando los 40 años. Sería récord. Seguirá por un año”.

* “Partimos al medio y Sand va a seguir por un año. Pero esto no termina acá. Ojalá la siga rompiendo y en junio del año que viene volvamos a hablar y que él tenga ganas de seguir”.

* “Incorporamos al arquero Acosta de Belgrano para reemplazar a Rossi y el resto del plantel será el mismo. Con muchos clubes del club. Nos vamos a arreglar con lo que tenemos”.

* “Hay sondeos y pedidos por muchos de nuestros jugadores jóvenes. Necesitamos vender pero hoy no tenemos un revolver que nos obliga a vender. Queremos que tengan rodaje en el club”.

* “Zubeldía quería que Rossi, Auzqui y Muñoz sigan pero no estábamos en condición económica. Los 3 tienen propuestas del exterior y es imposible competir. Ojalá, si no tienen nada, puedan seguir en el club”.

* “No me pareció bien lo de Racing pero nada más. Estamos en el peor momento de la pandemia. Ojalá podamos arrancar los primeros días de agosto. Va a ser difícil también pero hay que hacer un esfuerzo”.

* “Hace 15 días dije que probablemente arranquemos los primeros días de agosto sin saber la fecha de Conmebol. Hoy estamos en el peor momento. Creo que el gobierno está actuando de manera correcta”.

* “Yo creo que no vamos a tener vida normal hasta mediados del año que viene pero hay que seguir viviendo. Si arrancamos en septiembre, serían más de 6 meses sin jugar. Provoca hartazgo”.

* “Creo que la decisión de que volvamos todos juntos fue la correcta. No queremos que haya ventaja deportiva. Si se produce lo de ayer, es por el hartazgo que hay. Hay muchos entrenando en predios”.

* “No sabemos nada acerca del formato del torneo. Quizá alguien armó un borrador y lo mandó a los medios. Obvio que de algún lado salió y nadie lo inventó. Yo no creo que arranquemos a jugar antes de octubre”.

* “El torneo que viene será de emergencia. No me preocupa tanto el formato. Se terminará de definir todo cuando sepamos cuando volvemos a entrenar”.

* “Todos estamos optando por el camino de ordenar los clubes. Sabemos que nos va a llevar dos años terminar de ordenar el club. Si se juega sin descensos, es para acomodarnos económicamente”.

* “No podemos cortarnos solos los equipos de Primera. Quizá arrancamos unos días antes pero a los 4 o 5 días tienen que arrancar los del ascenso. La idea siempre fue arrancar todos juntos”.

* “Está totalmente descartada la idea de jugar en otra ciudad. Ahora, si un club quiere hacer la pretemporada en otro lado, está en todo su derecho. Cada uno hace la pretemporada donde quiere”.

* “Cuando se vuelva a entrenar, depende la cantidad de fechas que tengamos, se verá como se define el ascenso. Lo que sí, se va a definir en la cancha”.

* “No creo que se jueguen River-AtléticoTucumán ni Defensa y Justicia-Estudiantes. Esa fecha no tiene importancia para esos equipos y no cambia nada en la tabla. Después, la sanción pasa por el tribunal”. >> El “León” de América (por Tomás Rodríguez) El 15 de julio de 2009, después de 39 años de la última gran alegría, el tricampeonato de la Copa Libertadores de América, en la gloriosa noche del 27 de mayo de 1970, al igualar sin tantos en el histórico Estadio Centenario de Montevideo, frente a los “carboneros” de Peñarol. El conjunto “pincharrata” se adjudicó la Copa Libertadores de América en las ediciones 1968, 1969, 1970 y 2009, su par Intercontinental en 1968 y la Interamericana de 1969, además de otras justas de menor importancia en el concierto internacional. El conjunto platense también había llegado a la final de la Copa Libertadores de América, en 1971. En cambio, Cruzeiro, disputó su cuarta definición continental, habiendo sido campeón en las versiones 1976 y 1997. La formación dirigida por Alejandro Sabella, consiguió lo que nadie había logrado hasta 2009, levantar el trofeo tras haber arrancado su participación en la primera rueda, mal llamada Repechaje. Los rojiblancos platenses eliminaron en esa instancia a Sporting Cristal de Perú y luego fue escolta de Cruzeiro Futebol Clube (0-3 y 4-0) en el Grupo V, avanzando a octavos de final. En ese sector superó sin problemas a Libertad de Asunción (Paraguay), a quien primero goleó en La Plata (3-0) y luego igualó sin tantos en la capital guaraní. Los cuartos de final tampoco fueron dificultosos de sobrellevar: Defensor Sporting que venía de eliminar a Boca Juniors, poco pudo hacer ante el “León” y se llevó dos 0-1 en contra. En semifinales, otro conjunto uruguayo apareció en el horizonte del conjunto argentino: Nacional, que estaba cumpliendo la mejor actuación desde su éxito en 1988, tampoco pudo frenar el vendaval de la formación bonaerense y cayeron en ambos juegos (01 y 1-2). Los partidos decisivos provocaron el reencuentro de los dos clasificados del Grupo V, Estudiantes y Cruzeiro. Sin embargo, el elenco de nuestro país pareció complicar su chance con el 0-0 en el estadio “Ciudad de La Plata”, pero luego sorprendió con una actuación consagratoria en el “Mineirao” y se llevó la cuarta Copa “Libertadores de América” de su historia. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

