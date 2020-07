https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Creo que en España me respetan más que en la Argentina" , afirmó el escolta santafesino Argentino Bulfoni vuelve a jugar en el ascenso del básquet español a los 43 años

El argentino Javier Bulfoni volverá a enrolarse en un equipo de básquetbol del ascenso de España, tras acordar con Pinta B Es Castell, a los 43 años.





El escolta santafesino, que cumplirá los 44 en septiembre próximo, disputará la Liga EBA, el cuarto nivel del baloncesto español.



"Estoy súper contento, es como una segunda juventud" explicó el oriundo de Casilda, en declaraciones que reprodujo el diario 'El Ciudadano'.





Bulfoni, exjugador de Gimnasia La Plata (2001), Atenas de Córdoba (2012-2013), La Unión de Formosa (2013-2014) y Peñarol de Mar del Plata (2014-2015), se integrará a la entidad de Menorca de un modo, si se quiere, "inesperado", tal como reconoció el propio protagonista.



"Fue todo muy raro. Empecé a saludar amigos y excompañeros con los que me llevaba bien y uno de ellos me tiró la idea. Después me habló un dirigente y ahí surgió todo", explicó el escolta, que también puede desempeñarse como alero.



"Creo que en España me respetan más que en la Argentina" manifestó el exintegrante de planteles como León (2005-2008), Manresa (2008-2009) y Obradoiro (2009-2012).

