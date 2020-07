Heinze: "No me veo toda la vida siendo entreandor"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Heinze: "No me veo toda la vida siendo entrenador"

El ex defensor Gabriel Heinze aseguró que no se ve "toda la vida" como entrenador, porque ejerce esa labor con "mucha responsabilidad" y eso le ocasiona un desgaste.

"Me gusta mucho esto. Y si uno puede hacer lo que le gusta tiene que ser mucho más responsable. Pero eso te genera un desgaste importante. No me veo toda la vida siendo entrenador. No sé si voy a encontrar un lugar en otra rama del fútbol, pero sentí que esto era lo que podía hacer y por eso me convencí de ser entrenador", manifestó Heinze a Zona Mixta de FM del Éxodo.

Heinze, cuyo último trabajo fue en Vélez, indicó que en el fútbol argentino hay instituciones en las que "se puede trabajar bien", pero remarcó que siempre habrá obstáculos en el camino.

"Tengo una forma de pensar y de hacer y sé muy bien lo que puedo llegar a aceptar, pero sé muy bien lo que no acepto; no acepto el engaño", indicó el ex defensor de Newell's, Manchester United de Inglaterra y Real Madrid de España.

El "Gringo" destacó los trabajos de colegas como Marcelo Bielsa, el español Luis Enrique y el francés Didier Deschamps.

"Uno aprende continuamente, de situaciones, de los errores que comete. Sé muy bien que lo que hacía en Godoy Cruz no lo hacía en Argentinos y después en Vélez. Uno tiene que crecer porque estamos buscando eso", agregó Heinze.

Por último, valoró los trabajos de los futbolistas Fernando Gago y Ricardo Centurión, a quienes convocó en su etapa como entrenador de Vélez.

"Los resultados no los tiene el entrenador, son del jugador. Son ellos los que se entrenan, lo que se cuidan y aceptan sugerencias del entrenador. Me da alegría de verlos contentos en un equipo aunque me da vergüenza dar consejos", concluyó.

