Unos 50 focos ígneos consumen miles de hectáreas en el delta del Paraná

El área comprende unos 90 kilómetros del lado de Entre Ríos, frente a la zona que se encuentra entre las ciudades de San Lorenzo y Villa Constitución.

El problema de las quemas en la costa oriental del río Paraná se mantuvo esta semana. Fueron varios miles de hectáreas quemadas en junio en las islas de Entre Ríos, y aún no se sabe cuántas miles más se han perdido este mes.



Gabriel Gasparutti, secretario de Protección Civil de la Provincia, habló con El Litoral acerca del trabajo realizado para frenar el avance del fuego. Con respecto al área afectada, afirmó: “En este operativo todavía no lo podemos evaluar porque estamos trabajando en los focos de incendios. Esa evaluación la haremos al final del operativo”, aunque mencionó que “ya van varios miles de hectáreas” alcanzadas por el fuego, agregó.



La franja afectada por los incendios es muy amplia, según explicó Gasparutti “hay focos desde la altura de San Lorenzo hasta la altura de Villa Constitución (del costado entrerriano). Son aproximadamente 90 kilómetros de extensión de islas. Hay tres focos grandes, pero hay en total unos 50 focos más pequeños”, y dijo que “la extensión de los focos es muy superior al operativo anterior”.



El funcionario también remarcó hay condiciones propicias para la expansión de las llamas, por ejemplo, este viernes el nivel de humedad ambiente que no llegó al 20% y hay vientos de casi 30 kilómetros por hora. “Eso no ayuda”, expresó. “Hay una sequía muy pronunciada. Los niveles de precipitaciones en los últimos meses estuvieron muy por debajo de lo normal. Tenemos la bajante del río más importante de los últimos 50 años. Donde antes había bañados y arroyos, en este momento no hay nada. Hay una masa vegetal que es el combustible que se prende”, dijo Gasparutti sobre el combo que potencia las quemas.



Las estimaciones para esta noche no son muy halagüeñas. “Esta noche (por el viernes) puede llegar a avanzar bastante más, este sábado va a continuar, por supuesto. Este jueves por la noche hubo focos que avanzaron bastante. Incluso tuvimos que evacuar a una familia de la zona de islas porque el fuego le llegó hasta la vivienda”, aseguró. La familia es residente en Villa Constitución, pero tiene una casa en las islas ya que son pescadores.



También en Santa Fe



Los problemas con incendios se extienden también a los alrededores de la capital provincial. Aseguró Gasparutti que este viernes por la tarde trabajaron diferentes brigadas de bomberos en la zona cercana al centro comercial Walmart, en la zona del Túnel Subfluvial, en la ciudad de Rincón, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe, en una isla en la desembocadura de la laguna Setúbal y en Santo Tomé.



Es difícil saber cuándo se terminará con los focos ígneos en las dos regiones. “Es muy difícil de predecir hasta que no se logre tener controlado el incendio. Es impredecible. Luego se hace una guardia de cenizas de 24 horas, se lo monitorea para saber si se reactiva. Pasadas 24 horas se lo puede dar por extinguido”, dijo sobre los procedimientos una vez que se extinguió el fuego.



Por último, el funcionario agradeció al Club de Planeadores de Rosario, ubicado en Alvear, que presta sus instalaciones para el despegue y aterrizaje de los aviones abocados a combatir las llamas.