Línea directa

Indignación

DORA FERNÁNDEZ

“Hace 60 años que soy lectora del diario y quería comentar que estoy indignada con todos los políticos, porque leí en el diario del 9/7, que les van a dar el IFE, otra vez, a muchas personas. Yo soy jubilada nacional, cobro $ 16.000; a mí me dieron $ 1.000 de aumento, nada más. Tenemos que comprar remedios, comer... ¡¿Los políticos creen que con eso podemos vivir?!, ¡¡no!! Muchos de los que ahora vuelven a recibir el IFE tienen planes y no lo usan para comer. Yo los he visto, porque hay muchos de ellos en mi barrio, ¡¡y a los jubilados nacionales solo $ 1.000!! Es una vergüenza. A todos los políticos en general les pido que se den cuenta de lo que están haciendo, porque cuando ellos se jubilen no van a cobrar $ 16.000 como yo y otros tantos jubilados víctimas de esta situación”.

Descuido y abandono

UNA LECTORA

“Es tristísimo ver la ciudad de Santa Fe en qué estado está. Pareciera que no hay más empleados municipales. No existen más los barrenderos, los servicios esenciales de reposición de luminarias, etc., etc. Los reclamos se suceden, pero caen en saco roto. ¿Los responsables solo atienden el tema de la pandemia? La ciudad necesita y demanda a gritos presencia municipal. Hace unos días, aprovechando las reuniones familiares permitidas, al dirigirme a destino, rumbo al barrio Santa Rita, pasé con el auto por varias zonas y barrios: quedé espantada de ver los yuyos altos por todos lados, ¡y la basura, un capítulo aparte! Los canteros que hay a lo largo de las avenidas Gorriti y Facundo Zuviría, llenos de bolsas de residuos. Se ve que los ciudadanos a los que les importa nada la ciudad tienen esa modalidad para deshacerse de su mugre. No he visto cestos de la basura, lo cual debería exigir la Municipalidad, de modo que la gente se vea obligada a depositar allí sus desechos y no colocar las bolsas en el medio del cantero. Es terrible el grado de abandono y desidia que se observa por todos lados, pero no toda la culpa es de la Municipalidad, sino del santafesino, que se ha acostumbrado a ser sucio y a descuidar todo su entorno. Ni un poco de cariño a su ciudad. No sé qué les pasa. En fin, da ganas de irse a vivir lejos para no ver el derrumbe de Santa Fe”.

Llegan cartas

La igualdad es una falsedad

EDUARDO MARELLI



Dicen las escrituras: “Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y le dio libre albedrío”, es decir le dio libertad. Y creo que esa oración milenaria fundamenta la existencia humana, en todos los campos de su actividad.

El ser humano elige dónde vivir, elige un determinado tipo de trabajo, a sus gobernantes, a quién amar. Sintetizando, la vida del ser humano, sin libertad, no tiene razón de ser. Sin embargo, hay una doctrina política que se contrapone a este ideal de libertad: el comunismo. El comunismo, hábilmente, se pone en la boca la defensa de la igualdad económica y de derechos para todos, sin distinción. Para ese fin erige al Estado como ente supremo que imparte igualdad y justicia. Y aquí está la trampa: ¿quién es el Estado?, ¿un ente abstracto justiciero?... ¡No!, son los propios gobernantes, que así se envisten de un poder semejante a dioses, capaces de entender lo que es mejor para todos.

¿Y quiénes son en realidad esos gobernantes? Casi seguramente gente egoísta, ambiciosa, corrupta. Porque si tienen como ideología una doctrina que va en contra de la libertad, es porque tienen alma de tiranos. Los seres humanos son distintos: distintas capacidades, distintas formas de trabajar, distintas ambiciones. Y justamente lo que hace avanzar al mundo son esas diferencias, que promueven la inventiva, la iniciativa privada, las ganas de mejorar, de expresarse, de tratar de cambiar al mundo, en libertad.

Una doctrina de igualdad es una falsedad total, no somos robots, somos seres que disfrutamos nuestras desigualdades porque las elegimos así. Si igualamos a todos, sacándole al que tiene algo, que se ganó con su trabajo, para dárselo al que no tiene, incentivamos la haraganería física e intelectual, la vagancia. Se le debe dar al discapacitado, al enfermo, al anciano. A todos los demás no se les debe regalar nada. Los inmigrantes llegaron a Argentina, como se dice “con una mano atrás y otra adelante”, sin nada, e hicieron grande a su Patria adoptiva, porque nadie les regaló nada. La Constitución liberal de Alberdi había sentado las bases de un gran país, que en cierto momento extravió su rumbo.

Nuestros gobernantes están destruyendo a la Argentina, porque les regalan plata a los vagos; ¿y por qué les regalan plata a los vagos e inútiles?, porque ellos, los gobernantes, son los primeros vagos, mentirosos, inútiles y corruptos y aman a los de su misma especie, que son los que los votan. Si no entendemos eso, estamos condenados al eterno fracaso.