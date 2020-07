https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 17.07.2020

20:26

Víctima sin paz

"No estoy preocupado... tengo miedo"

Se fugó un peligroso preso que estaba internado en el Hospital Cullen. Se trata del ladrón que fue baleado por un policía luego de tratar de asaltar la rotisería Riquísimo. El dueño del negocio, Leonardo Báez, no sale de su asombro por el escape.

El dueño de la rotisería señana el ingreso a su vivienda, donde los delincuentes irrumpieron tras el fallido asalto a su comercio. Crédito: Manuel Fabatia



El dueño de la rotisería señana el ingreso a su vivienda, donde los delincuentes irrumpieron tras el fallido asalto a su comercio. Crédito: Manuel Fabatia

Víctima sin paz "No estoy preocupado... tengo miedo" Se fugó un peligroso preso que estaba internado en el Hospital Cullen. Se trata del ladrón que fue baleado por un policía luego de tratar de asaltar la rotisería Riquísimo. El dueño del negocio, Leonardo Báez, no sale de su asombro por el escape. Se fugó un peligroso preso que estaba internado en el Hospital Cullen. Se trata del ladrón que fue baleado por un policía luego de tratar de asaltar la rotisería Riquísimo. El dueño del negocio, Leonardo Báez, no sale de su asombro por el escape.