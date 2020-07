Yao Cabrera denunció a Morena Rial

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La hija de Jorge Rial recibió una grave acusación por parte de dos reconocidos youtubers sobre un acuerdo que no se habría cumplido y que se relaciona con las redes sociales.

More Rial fue denunciada públicamente por estafa. Los youtubers Yao Cabrera y Natan Bianco la acusaron de quedarse con 2500 dólares junto a Antonella Olivera, la hija de Natacha Jaitt

"Esto pasó hace dos semanas y lo estoy sacando a la luz ahora. Yao lo hizo público y todos los influencers también. Yo había hecho un negocio con Morena Rial, que me dijo que me iba a ayudar a verificar mi cuenta de Instagram, algo que es muy importante para mí. Lo vengo buscando hace un año y medio y no podía conseguirlo", argumentó Bianco en diálogo con el ciclo radial "Modo pillo".

Y continuó: "Ella se comprometió en ayudarme con un contacto que tenía, que no sé quién es, me pasó un costo y yo accedí a pagárselo. Luego vino a buscar el dinero a la puerta de La Mansión, fueron 2500 dólares", sostuvo el creador de contenidos uruguayo.

"Pasaron los días, las semanas, y no me había verificado. Un día ella me dejó de responder. Me bloqueó de todos lados, y la verdad, fue como una estafa", continuó firme.

En la misma línea indicó que la hija de la difunta mediática fue quien les pasó el contacto de Morena Rial. "Está involucrada porque ese día vino a la puerta de la casa, vinieron las dos", concluyó.