Viernes 17.07.2020 - Última actualización - 22:36

22:33

Lo comunicó vía Instagram Santiago Grassi dio positivo de coronavirus en Estados Unidos

El nadador santafesino Santiago Grassi dio positivo de coronavirus en los Estados Unidos. El deportista comunicó la noticia en una serie de historias en su cuenta de Instagram.

"El miércoles me fui a acostar con una leve fiebre, me sentía medio raro. Por la mañana me sentía muy débil y decidí hacerme un testeo", contó.

"Quiero que todos los que se preocupen por mi estén tranquilos. Estoy bien, incluso mejor que ayer (por este jueves)", aclaró.

Grassi, de 23 años. representó a Argentina en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016; compitió en los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014 y ganó la medalla de plata en 100 metros mariposa en los Juegos Panamericanos Toronto 2015.

El nadador realiza el aislamiento en Auburn, Alabama, Estados Unidos, país en el que vive desde 2017 y donde estudia la carrera de Marketing y Sistema de Información Gerencial.