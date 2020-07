https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Regulaciones ante la pandemia

Siguen las reuniones en Santa Fe y hay regreso gradual en el AMBA

Omar Perotti dijo que no habrá decreto regulador pero pidió reuniones familiares no más de una vez a la semana. El presidente, junto a los mandatarios de Ciudad y Provincia de Buenos Aires, anunciaron regresos graduales a la actividad tras la última etapa -no muy acatada- de aislamientos estrictos.

La provincia de Santa Fe no restringirá las reuniones familiares pero recomienda “responsabilidad” por los brotes, en especial en el sur provincial. En tanto a nivel nacional el presidente Alberto Fernández anunció una nueva etapa de cuarentena hasta el 2 de agosto, con diferencias entre Ciudad y Provincia de Buenos Aires pero con el objetivo de volver “a la vida habitual en este nuevo mundo”, pese a que la “batalla” contra el coronavirus no está “ganada” El gobernador Omar Perotti dijo en Rosario que no habrá decreto para restringir reuniones familiares, tal como se venía especulando. Pero advirtió: “Más barbijo, mayor cuidado en el distanciamiento, y especialmente hay que tener cuidado con las reuniones familiares. No queremos retroceder, pero estamos en el mes pico. Es un esfuerzo más que estamos pidiendo: la reunión familiar, no más que una vez por semana, y espaciarlas lo más posible en este mes”. Por su parte Fernández señaló que “entre el 18 de julio y el 2 de agosto vamos a ir volviendo a la vida habitual en este nuevo mundo que nos exige cosas diferentes”. Lo dijo en la Quinta de Olivos, acompañado de forma presencial por Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, y por videoconferencia con Arabela Carreras (Río Negro), Gerardo Morales (Jujuy) y Jorge Capitanich (Chaco). El jefe de Estado dijo que “El riesgo está todavía latente y no es que el riesgo está concentrado solo en el AMBA. El 97% de los contagios ocurre en el área metropolitana, pero el tránsito hace que circule el virus y que las posibilidades de contagio sean en cualquier lugar del país”. Para la Ciudad, Rodríguez Larreta anunció que implementará un plan “gradual” que tendrá “seis etapas”, cuya duración dependerá del curso del coronavirus, aunque advirtió que “la pelea no está ganada”. En tanto, en Provincia de Buenos Aires, Kicillof anticipó que se volverá “gradualmente a partir del lunes a la apertura de empresas”, a las que seguirán los comercios barriales el miércoles y actividades profesionales el lunes siguiente. “Creo que vamos a pasar a una cuarentena intermitente. Ahora se redujo la velocidad de contagio, entonces estamos en posibilidad de volver de manera escalonada volver a la etapa anterior, que vamos a poder sostener solo en la medida de que no vuelvan a aumentar los contagios y saturar las camas”, indicó el gobernador. Los niños y la pandemia El oficialismo y la oposición acordaron hoy en el Congreso convocar a la defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, para conocer la situación de la niñez en la Argentina en el marco de la pandemia de Covid-19. El consenso en torno a la convocatoria se dio durante la constitución oficial de la Comisión Bicameral encargada del seguimiento del tema, que eligió como presidenta a la senadora oficialista Beatriz Mirkin y como vice a la diputada de la UCR Carla Carrizo. “Los niños y niñas de nuestra patria merecen tener cada vez más derechos”, afirmó Mirkin al inicio de la reunión y agregó: “Siempre me preocuparon, desde que me tocó estar en la función pública, los derechos y especialmente el tema del derecho a la identidad”. En ese marco, el oficialismo y la oposición invitar para la próxima reunión a Graham, recientemente designada en ese cargo por el Congreso. Graham asumió el cargo la sesión del Senado realizada el 28 de febrero pasado, tras una votación que tuvo 47 votos afirmativos y 21 negativos, en medio de una polémica por la posición de la funcionaria en favor de la legalización del aborto. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

