Importante incendio en la histórica catedral de Nantes en Francia

Los bomberos consiguieron controlar este sábado el incendio que se declaró a primera hora en la catedral de San Pedro y San Pablo de Nantes (noroeste de Francia), y cuya magnitud no es comparable al que se produjo en Notre Dame de París en abril de 2019.

"Por ahora el fuego está circunscrito", subrayó el responsable de los bomberos del departamento, el general Laurent Ferlay, en declaraciones a la prensa delante de la catedral.

Fire crews are battling a massive fire at the historic Nantes Cathedral in France. pic.twitter.com/2s2u1MI9Qt