Super Rugby Aotearoa Hurricanes le ganó sobre el final a Blues y le dejó servido el título a Crusaders

Hurricanes venció este sábado a Blues por 29 a 27 (parcial empate 15-15), con una conversión de Jordie Barrett a cuatro minutos del final, permitiendo que Crusaders, que tiene fecha libre, tome una decisiva ventaja que lo llevará a ganar este Super Rugby Aotearoa, en donde juegan sólo franquicias neozelandesas.





El partido, que sirvió de inicio de la sexta fecha, se desarrolló en el Sky Stadium de Wellington.





Este domingo se completará desde las 0.35 la jornada con el partido Chiefs-Highlanders a celebrase en el FMG Stadium Waikato, en Hamilton.





El líder es Crusaders, vigente campeón del Super Rugby, con 18 unidades (cuatro juegos), seguido por Blues con 13 (cinco), Hurricanes con 12 (cinoc), Highlanders con seis (cuatro) y Chiefs con tres (cuatro).



Los puntos de Hurricanes hoy se sumaron con tries de Ngani Laumape, Reed Prinsep, Dane Coles y Asafo Aumua, con tres conversiones y un penal de Jordie Barrett.





Para Blues, que no contó en el banco de suplentes con Dan Carter a causa de una lesión muscular en la pantorrilla, marcaron tries Dalton Papali'i, Akira Ioane y Kurt Eklund, y Beauden Barrett aportó un try, dos conversiones y un penal.





A cuatro minutos del final Blues vencía 27-22, pero Aumua marcó un try empatando en 27 y la conversión de Jordie Barret definió el cotejo.





Los dos fullbacks que se enfrentaron hoy son hermanos, Jordie y Beauden Barrett, éste último estrella de los All Blacks y muy silbado por el público en cada intervención ya que antes fue jugador de Hurricanes.

Con información de Télam