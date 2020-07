Discrepancia entre el Ministerio de Seguridad y el MPA de Rafaela

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Secretario de Gestión Social de la Seguridad provincial cuestionó a la Fiscalía Regional por su negativa a participar de la Mesa de Seguridad local y desde el MPA le respondieron que no fueron invitados y propusieron otra alternativa.

Tras una nueva reunión de trabajo de la Mesa de Seguridad, en la que fue presentado Gabriel Fernández como nuevo Jefe de la Guardia Urbana Rafaelina (GUR), el secretario de Gestión Social de la Seguridad de la Provincia, Jorge Lagna, se despachó contra la Fiscalía Regional por no formar parte de esa instancia.

Tras el encuentro, y en el marco de una conferencia de prensa acompañado por el Intendente Luis Castellano, el funcionario provincial destacó el valor de las Mesas de Seguridad puestas en marcha "desde los primeros días de diciembre cuando el Ministro Saín y el Gobernador tomaron la decisión de armar este sistema de seguridad local partiendo de la base de que la seguridad de cada localidad la tienen que diseñar sus autoridades; la gente a través de sus autoridades que son el intendente, el Concejo. Hemos armado la mesa local con la Policía, con la Intendencia y a partir de ahí se crearon una serie de acciones y hoy venimos a rendir cuentas al Concejo municipal".

A partir de la Mesa de Seguridad se creó el Comando Unificado de Rafaela, conformado por todas las fuerzas que se desempeñan en la ciudad (GUR, policías provincial y federal, Gendarmería), “y en ese ámbito -apuntó el funcionario provincial- semanalmente se hace un análisis de los hechos desde el punto de vista criminal y se están dando resultados”.

“Tenemos un montón de derivaciones de esa Mesa que decide qué se hace en Rafaela. De ahí se conformaron foros vecinales, un foro rural, se conformará ahora una mesa de género, se trabajó con estaciones de servicios, con problemas puntuales en ciertos comercios, surgieron inspecciones a lugares de reparación de motos y bicicletas, carnicerías, entre otros", agregó Lagna.

Y enseguida lamentó y cuestionó la falta de participación de la Fiscalía Regional Rafaela al sostener: “todavía no logramos que nos acompañe”.

“Es un tema en el que me voy a meter y se habla poco. Por el momento no logramos con el MPA integrar estas mesas de seguridad porque ellos tienen la visión de que están en otro poder. Me parece que sería muy bueno que cambie su postura y también la postura de la justicia en general porque a veces no se dan cuenta lo que implica una prisión domiciliaria”, comentó y como ejemplo puso “algunas domiciliarias, algunos encuadramientos legales que para mí no son un simple abuso de arma como andar a los tiros como pasó en barrio Monseñor Zazpe a las tres de la tarde", cuyas imágenes tuvieron trascendencia nacional y sus protagonistas ya están en libertad.

“Tenemos un Comando Unificado de fuerzas de seguridad como nunca se dio en Rafaela, era insólito que todas las policías o agencias que actúan en seguridad no trabajaran en conjunto. Hoy están todos alineados en una mesa operativa donde se habla de nombres, derechos, de personas a investigar y el MPA no está presente. Es lo que nos está faltando para cerrar el círculo”, sostuvo el Secretario de Gestión Social de la Seguridad.

Trabajo conjunto y coordinado

Por su parte el Fiscal Regional Diego Vigo, hizo saber “que no fueron convocados” a sumarse a esta instancia y recordó que con fecha 7 de Julio pasado desde el organismo a su cargo se envió una nota al intendente municipal solicitando que se retomen los Dispositivos

Multiagenciales.

En el texto se ratifica “el compromiso de esta Fiscalía Regional para con la persecución penal de los hechos violentos ocurridos en la ciudad” y se sostiene “la necesidad de implementar procesos de trabajo conjuntos y coordinados para el abordaje de violencias territoriales. En este marco, surge como una alternativa adecuada retomar el Dispositivo de Intervención Multiagencial llevado a cabo en esta ciudad entre los años 2017 y 2019 que convocaba en una misma mesa, a referentes de este Ministerio Público de la Acusación, del Ministerio de Seguridad, pero también de las áreas de Desarrollo Social, tanto local como provincial”.

“La propuesta se basa en la convicción de que resulta menester el diseño de una política de prevención social de la violencia, que incorpore a diversos actores del Estado, más allá de aquellos que tienen a su cargo la persecución penal de los hechos violentos, debiendo reservarse la respuesta punitiva para aquellos supuestos en los que hayan fallado las estrategias previas, menos nocivas para los sujetos involucrados”.