Sábado 18.07.2020

El “Pelado” afirmó que la deuda es “muy importante” y que tiene “todos los documentos firmados”. Luego, agregó: “No soy más jugador de Colón y no participo de los grupos de WhatsApp”.

Explica el porqué de la carta-documento a Colón Fritzler: "No cumplieron y tampoco quieren cumplir El "Pelado" afirmó que la deuda es "muy importante" y que tiene "todos los documentos firmados". Luego, agregó: "No soy más jugador de Colón y no participo de los grupos de WhatsApp".

Luego del anticipo de El Litoral de la carta documento que envió el abogado de Matías Fritzler a la sede de Colón, reclamando e intimando el pago de una deuda realmente millonaria —algo que el club rechazó por improcedente—, el mismo volante central salió en varias radios de la ciudad (Gol 96.7 y LT10) y algunas notas de TV, para dar su versión de lo que está pasando en un escenario que asoma y que tiene toda la forma de conflicto.



Ratificando la info exclusiva de este diario, las radios lo consultaron si era real lo de la carta documento, ante lo cual Fritzler fue contundente: “Eso sucedió, se sabe porque la misma dirigencia debe ser la que lo dice, no voy a mentir, es una realidad, cuando uno no ve soluciones y ve que no se quiere hacer lo que se corresponde, tiene que ver la manera de tratar de solucionar el tema personal, por eso uno recurre a quien puede, no soy entendido, y hay que deslindar acciones, confiar y ver qué sucede. En estas situaciones siempre se pierde. Perdemos todos, no está bueno para el club ni para el jugador, pero no queda otra alternativa”.



Las frases más importantes que dejó la recorrida “radial” de Matías Fritzler fueron las siguientes:



— “Siempre tuve la misma situación cada vez que se me terminó el contrato con Colón, también me pasó lo mismo en Huracán. No sé cómo puede darse mi futuro, ni lo pienso, trato de tomarlo con mucha tranquilidad, disfrutar de mi familia, hay una gran incertidumbre sobre el regreso del fútbol, todo es muy dinámico. Esto no me quita el sueño ni me vuelve loco, tengo unos años en esto. Seguiré entrenando y trabajando, escucharé las propuestas de los que me llamen y decidiré en función de lo que tenga ganas”.



— “Continúo entrenando todos los días, desde que esto comenzó. No soy más jugador de Colón y no participo más de los grupos de Whatsapp. Mis buenas relaciones con diferentes PF, incluido el profe Santella, soy pesado en pedir cosas, me gusta hacerlo. Estoy trabajando todos los días”.



— “Sí, el contacto (N. de R.: con Eduardo Domínguez, el DT) es normal, de hace un tiempo, de manifestarme que quiere contar conmigo y también preguntándome cómo fueron las negociaciones. Hay muchos dimes y diretes, con lo cual para saber la realidad de la situación el contacto directo es lo mejor, de un entrenador que quiere contar con el jugador, y el jugador que fue franco y le fue contando lo que fue sucediendo. Pero hace unos días que no hablamos, ya que no hay muchas certezas de cómo continuará esto”.



— “Hay una deuda muy importante de la dirigencia para conmigo, con cosas que estaban firmadas, pactadas y estipuladas como corresponde, legalmente. Manifesté mi postura, mi propuesta sobre lo que podía ofrecerle a la dirigencia en su momento, que es firme y clara. Dicho esto mi situación para con el club es ésa: no puedo analizar una continuidad o escuchar una propuesta a futuro en tanto no se solucione este tema que está pendiente. Los jugadores cada uno trata de solucionar sus problemas como les parece, seguramente aceptaron lo que les propusieron, de pagarle un poco de la deuda que habrán tenido. Cada caso es particular. Pero mi situación puntual es ésa. Colón tiene asuntos pendientes conmigo, continuar sin arreglar lo pasado no sería lo correcto”.



— “No se llegó a un acuerdo con la dirigencia porque no se quiere cumplir, el que puede proponer es el jugador por buena voluntad. La realidad es que el compromiso es la dirigencia, no me gusta decir Colón porque es mucho más abarcativo, es la gente, el pueblo, los colores y los jugadores y la dirigencia vamos pasando. Son compromisos asumidos por una directiva que no se cumplen como corresponde y hacen que lleguemos a estas situaciones”.



— “Todas las veces que me llamaron fui, en ningún momento discutí. Siempre fue un diálogo con respeto, es algo claro que se quiere dar vueltas, ensuciar y distorsionar la información. Son compromisos asumidos por la dirigencia que no se cumplieron ni se quieren cumplir”.



— “Depende de cómo se mire, a veces las propuestas son para que uno tenga que decir que no. Predisposición hubo de mi parte para solucionar el tema, muchas veces las situaciones se resuelven vía telefónica. Mi situación es ésta; no hay nada difícil de entender, está más que claro”.



— “No me gusta cerrar ninguna puerta, nunca lo hice, siempre fui respetuoso. Es un tema muy complicado porque todo esto genera un desgaste, cuando empiezan las discusiones de querer evadir una obligación legal con distintos artilugios y palabras, eso no es predisposición. Por eso pienso que es muy complicado que se pueda solucionar esa parte y luego hablar de continuar en el club. Pero de mi parte la puerta está siempre abierta. Pero el tiempo pasa, la última vez que tuve contacto con la dirigencia de Colón fue hace tres semanas. Uno es una persona, un trabajador y luego tiene que buscar a alguien que lo defienda ante esta situación”.



— “Sacando todo este tema de la deuda, es la situación normal de un jugador al que se le vence el contrato. Me pasó en Huracán, querían que me quede, surgió Colón y me vine. Pasó lo mismo cada vez que se me terminó el contrato en cada receso, el año pasado apareció Independiente del Valle, Newell’s, pero Lavallén me pidió que me quede. Hoy es la misma situación, a partir del 1 de julio cualquier propuesta que pueda llegar estoy dispuesto a escuchar, incluido a Colón, no cierro ni abro puertas. Mi deseo es seguir jugando”.



— “Cuando uno ve que el tiempo pasa evidentemente es porque no se quiere, siempre suponiendo. Se habla de un retorno próximo y no existe solución alguna, eso hace creer que son mayores las posibilidades que no se pueda dar a que sí se pueda dar”.



La final en “La Olla”



Como no podía ser de otra manera, Fritzler hizo referencia a la final que Colón perdió ante Independiente del Valle por la Copa Sudamericana el año pasado en Asunción del Paraguay.



“Duele, me tocó conseguir un título en 2007 a los 21 años, y uno cree que va a conseguir muchos más. Y luego fueron subcampeonatos, llegar a semifinales, perder el campeonato a pocas fechas. Es muy difícil conseguir títulos, en este particular estábamos muy cerca, era a un partido a 90 minutos, con 40.000 hinchas nuestros, con el clima a nuestro favor y dejamos escapar una chance inigualable, hubiese sido una medallita para sentarme en el sofá tranquilo y decirle a mis hijos “mirá, esto hizo papá”...simplemente”, dijo.

Lo de Unión y lo de Turquía



En la misma entrevista, Matías Fritzler hizo referencia a ese interés y/o llamado de Unión para cruzar de vereda, estando en la misma ciudad y habiendo jugado en Colón.



“Está clarísimo, ya lo dije, ya lo hablé, luego se dice que se habló, que no se habló, es complicada la provincia. No lo siento de esa manera, nunca pasó por mi cabeza, nunca lo pensé”, expresó el “Pelado”, ex Lanús y Huracán.



También habló sobre el conflicto con el Kasimpasa de Turquía y el famoso fallo de la FIFA: “Es otra situación extraña de cómo algo privado salga a la luz, lo que hace dudar de la dignidad de las personas. Es algo personal, no es ningún inconveniente. Se viene arrastrando desde 2016, cunado rescindí mi contrato, se puede haber utilizado para ensuciar todo. Eso se falla, se apela, tengo a mi gente que me ayuda en ese tema puntual en el exterior. Llegado el momento se soluciona, se pacta y se arregla; no hay ninguna sanción deportiva, estoy tranquilo con esta situación”.

“Colón tiene asuntos pendientes conmigo, continuar sin arreglar lo pasado no sería lo correcto”. Matías Fritzler, Ex jugador de Colón