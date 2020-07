https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 18.07.2020 - Última actualización - 16:53

16:29

Logró la 90° pole position de su trayectoria y este domingo a las 10.10, marcará el rumbo en el Gran Premio de Hungría. La primera línea se completa con el otro piloto de Mercedes, el finés Bottas.

Fórmula Uno Hamilton fortalece su notable presente Logró la 90° pole position de su trayectoria y este domingo a las 10.10, marcará el rumbo en el Gran Premio de Hungría. La primera línea se completa con el otro piloto de Mercedes, el finés Bottas. Logró la 90° pole position de su trayectoria y este domingo a las 10.10, marcará el rumbo en el Gran Premio de Hungría. La primera línea se completa con el otro piloto de Mercedes, el finés Bottas.

Como si cada vez más fuese más oportuno demostrar su jerarquía, el británico Lewis Hamilton (el mejor piloto de todos los tiempos a una vuelta) consiguió en la clasificación del Gran Premio de Hungría, la pole position número 90 de su notable trayectoria deportiva.



En este apartado mira desde lejos al resto de ilustres de la historia, pues el segundo es el alemán Michael Schumacher, con 68 primeros puestos de partida; mientras que tercero figura el brasileño Ayrton Senna, con 65.



Valtteri Bottas no pudo oponer mucho esta vez a Lewis en ninguno de los dos intentos. En el primero, cedió ya 0.269 respecto al hexacampeón, que es el gran favorito a la victoria este domingo y también a consolidar el liderazgo en el Mundial, donde se encuentra a 6 puntos del finlandés.



Esto es cosa de Mercedes, ante el desplome de Ferrari y Red Bull en estas tres pruebas iniciales. Por su parte, los Renault cayeron en la Q2: Daniel Ricciardo fue undécimo y Esteban Ocon decimocuarto, fue lo más significativo de la segunda manga de la clasificación, además del corte de Alexander Albon con todo un Red Bull, cuando Verstappen pasó como tercero.



Sainz, pese a un pequeño error, pasó sin problemas como octavo a la ronda final y los Racing Point se permitieron el lujazo de intentar y pasar de ronda con el neumático medio, al igual que Mercedes. En otro plano los de Silverstone.



Sainz pasó cuarto en la Q1Carlos estuvo muy fino desde el inicio, con el cuarto mejor tiempo en la Q1, sólo superado por Checo, Stroll y Hamilton, aunque el inglés hizo su segundo intento con el mismo juego usado.



Los Racing Point se antojaban inalcanzables, incluso para Red Bull y Ferrari. La sorpresa en esta ronda fue que los Williams pasaron entre los 15 mejores y que cayeron los dos Alfa Romeo, lo dos Haas y Kvyat con el Alpha Tauri.



La previa



Quedó claro que los primeros entrenamientos libres del GP de Hungría permitieron constatar que Ferrari experimentado una evidente mejoría: no tanto por el coche, sino por la llegada a un circuito sinuoso, el que menos motor exige del año junto con Montecarlo.



El SF1000, que presenta un nuevo pack en esta carrera, parece un coche con un motor muy corto de caballos y con un drag (resistencia aerodinámica) exagerado, lo que le beneficia en curva y también en agua.



Eso sí, cuando Vettel llevaba 11 vueltas en los segundo libres bajo el agua, limando décima a décima su mejor tiempo, apareció Bottas y, en su primer intento, con facilidad asombrosa, se quedó a dos décimas del alemán. No necesitó más información y se metió en boxes, seguro de la eficacia del Mercedes W11 en cualquier tipo de terreno, condición y adherencia.



Lewis Hamilton prefirió montar los intermedios, en lugar de los Pirelli de lluvia extrema, y no quiso acabar su giro pasando por la línea de meta, pero dejó el primer sector pintado de morado. Una pincelada de cierto peso, con la que le bastó para buscar el reguardo del garaje.



Lo que viene



Lo expuesto de manera precedeente es la gran desventaja que tiene actualmente Ferrari con respecto a los campeones y que a duras penas va a poder remontar, porque el jefe del equipo, Mattia Binotto, reconoce que han arrancado con retraso tanto por las nuevas directivas técnicas de la FIA, como por el parón de la pandemia, hasta el punto de tener que reservar fuerzas para el coche y motor del año que viene que le llegarán a Sainz.



* “Desde el año pasado se han lanzado muchas directivas técnicas nuevas, y como el resto, tuvimos que adaptarnos. Es muy compleja y difícil y aún se siguen aclarando, pero perdimos parte del rendimiento que teníamos. También estábamos haciendo desarrollos para esta temporada que no podremos presentar durante este mismo año, porque tuvimos un largo período de confinamiento antes del inicio de la temporada, que no ha sido el caso para todos los fabricantes de motores”.



* “Intentaremos desarrollar todo lo que podamos para el comienzo de la próxima temporada. No es demasiado justo que algunos equipos puedan evolucionar su pack entero, pero trataremos de abordar todo lo que podamos para la próxima temporada en términos de desarrollo del coche, tratando de entender cuáles son las principales debilidades de esta temporada”, concluyó el cuestionado responsable de la mítica Scudería de Maranello.



Así partirán



El Gran Premio de Hungría, a disputarse este domingo desde las 10.10 de nuestro país, es la tercera fecha de la remozada temporada 2020 de la Fórmula Uno. Se desarrollará en el Hungaroring de Budapest, sobre 70 vueltas al circuito de 4,381 km de extensión. El ordenamiento de partida será el que se detalla a continuación.



> Primera línea: Lewis Hamilton (Mercedes), con 1 minuto 13 segundos 447 milésimas y Valtteri Bottas (Mercedes), a 0.107.

> Segunda: Lance Stroll (Racing Point) a 0.930 y Sergio Pérez (Racing Point), a 1.098.

> Tercera: Sebastian Vettel (Ferrari), a 1.327 y Charles Leclerc (Ferrari), a 1.370.

> Cuarta: Max Verstappen (Red Bull), a 1.402 y Lando Norris (McLaren), a 1.519.

> Quinta: Carlos Sainz (McLaren), a 1.580 y Pierre Gasly (AlphaTauri), a 2.061.

> Sexta: Daniel Ricciardo (Renault), a 2.214 y George Russell (Williams), a 2.251.

> Séptima: Alexander Albon (Red Bull), a 2.268 y Esteban Ocon (Renault), a 2.295.

> Octava: Nicholas Lafiti (Williams), a 3.097 y Daniil Kvyat (AlphaTauri).

> Novena: Kevin Magnussen (Haas) y Romainf Grosjean (Haas).

> Décima: Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) y Kimi Räikkönen (Alfa Romeo).