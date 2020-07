https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Hurricanes prevaleció ajustdamente ante Blues, lo que acrecienta las chances para que Crusaders se direccione hacia el título del certamen neozelandés.

Capítulo seis Un resultado con proyección de futuro

En la apertura de la sexta fecha del Super Rugby Aotearoa, este sábado Hurricanes venció a Blues por 29 a 27, condicionando de manera más que importante el futuro desenlace de uno de los torneos que reemplaza al cancelado formato original de la competición organizada por Sanzaar.



Es que la caída de la franquicia de Auckland, que hasta perder en la fecha anterior ante Crusaders era uno de los dos invictos, no hace más que allanarle el camino del título a los de Christchurch, que hasta aquí son los únicos imbatidos del atrayente certamen.



El disputado en la capital de Nueva Zelanda fue un gran partido, impregnado de intensidad y equilibrio, lo que no solo se vio reflejado en la igualdad en los cuarenta minutos iniciales (15 a 15); sino también a la manera en que se definió, con un goal de Jordie Barrett a cuatro minutos del epílogo, luego del ensayo apoyado por Aumua.



Por ende, los hermanos Barrett tuvieron sensaciones encontradas: Jordie, disfrutó con la satisfacción de un éxito agónico; mientras que Beauden vivenció la desazón por una derrota que puede llegar a ser determinante para olvidarse de la posibilidad de acceder al título.



Además...



El sexto capítulo se completa esta domingo desde las 0.35, con el partido protagonizado por Chiefs ante Highlanders, en el FMG Stadium de Waikato. El referee es Mike Fraser; los asistentes, Paul Williams y James Doleman; mientras que el TMO es Brendon Pickerill (todos neozelandeses.



Chiefs: Aidan Ross, Bradley Slater y Nepo Laulala; Tupou Vaa’i y Mitchell Brown; Lachlan Boshier, Sam Cane (capitán) y Pita Sowakula; Brad Weber y Kaleb Trask; Solomon Alaimalo, Alex Nankivell, Anton Lienert-Brown, Sean Wainui y Damian McKenzie.



Suplentes: Samisoni Taukei’aho, Reuben O’Neill, Ross Geldenhuys, Adam Thomson, Mitch Karpik, Te Toiroa Tahuriorangi, Aaron Cruden y Quinn Tupaea.

Head Coach: Warren Gatland.



Highlanders: Ayden Johnstone, Ash Dixon y Siate Tokolahi; Pari Parkinson y Jack Whetton; Shannon Frizell, Dillon Hunt y Marino Mikaele-Tu’u; Aaron Smith y Mitch Hunt; Scott Gregory, Sio Tomkinson, Rob Thompson, Josh McKay y Michael Collins.



Suplentes: Liam Coltman, Ethan De Groot, Jeff Thwaites, Manaaki Selby-Rickit, Jesse Parete, Folau Fakatava, Josh Ioane y Jona Nareki.

Head Coach: Aaron Mauger.



* Hasta aquí, las posiciones son encabezadas por Crusaders (+50), con 18 puntos; Blues (+12) suma 13; Hurricanes (-9) 12; Highlanders (-28) 6; mientras que Chiefs (-25) cierra sin unidades.



>> Síntesis

Hurricanes 29 - Blues 27

Escenario: Sky Stadium de Wellington.

Referee: Ben O’Keeffe NZ).

Asistentes: Brendon Pickerill y Paul Williams (NZ).

TMO: James Doleman (NZ).

Hurricanes: Ben May, Dan Coles (capitán) y Tyrel Lomax; James Blackwell y Scott Scrafton; Reed Prinsep, Du’Plessis Kirifi y Ardie Savea; TJ Perenara (capitán) y Jackson

Garden-Bachop; Ben Lam, Ngani Laumape, Peter Umaga-Jensen, Jacobus Van Wyk y Jordie Barrett.

Suplentes: Asafo Aumua, Fraser Armstrong, Alex Fidow, Isaia Walker-Leawere, Vaea Fifita, Jamie Booth, Billy Proctor y Wes Goosen.

Head Coach: John Plumtree.

Blues: Alex Hodgman, Kurt Eklund y Ofa Tu’ugafasi; Patrick Tuipulotu (capitán) y Joshua Goodhue; Aaron Carroll, Dalton Papali’i y Akira Ioane; Finlay Christie y Otere Black; Mark Telea, Harry Plummer, Rieko Ioane, Emoni Narawa y Beauden Barrett.

Suplentes: Luteru Tolai, Marcel Renata, Sione Mafileo, Gerard Cowley-Tuioti, Tony Lamborn, Jonathan Ruru, TJ Faiane y Matthew Duffie.

Head Coach: Leon McDonald.

Amonestado: Emoni Narawa (B).

Tantos locales: tries de Ngani Laumape, Reed Prinsep, Dane Coles y Asafo Aumua; más tres goals y un penal de Jordie Barrett.

Tantos visitantes: tries de Beauden Barrett, Dalton Papali’i, Akira Ioane y Kurt Eklund; más un goal y un penal de Otere Black y un goal de Beauden Barrett.



>> Brumbies hizo lo que debía

En lo que respecta al Super Rugby Australia, la tercera fecha se completó este sábado en el ANZ Stadium de Sydney, donde con el referato de Angus Gardner, Brumbies le ganó a Waratahs como visitante, por 24 a 23 (foto). La jornada se había puesto en marcha el viernes, en el Suncorp Stadium de Brisbane, donde Reds se impuso ante Western Force, por 31 a 24. De este modo, las posiciones son lideradas por Reds (+13), con 10 puntos; Brumbies (+9) suma 9; Waratahs (2) 6; Rebels (-8) 2; mientras que Western Force (-16) cierra con 1 unidad. Por la cuarta jornada, el viernes 24 de julio, a las 6.05 (hora argentina) se medirán Waratahs con Rebels; mientras que el sábado 25, a las 6.15, lo harán Western Force con Brumbies.