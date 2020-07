https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 18.07.2020 - Última actualización - 17:13

17:11

Los Seleccionados Argentino de Rugby y Vóleibol ya conocen el draw de las respectivas instancias clasificatorias de los próximos Juegos Olímpicos.

Olimpismo Definieron varios calendarios Los Seleccionados Argentino de Rugby y Vóleibol ya conocen el draw de las respectivas instancias clasificatorias de los próximos Juegos Olímpicos. Los Seleccionados Argentino de Rugby y Vóleibol ya conocen el draw de las respectivas instancias clasificatorias de los próximos Juegos Olímpicos.

El Comité Olímpico Internacional confirmó la agenda y los horarios para las diferentes disciplinas de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio, que tras la cancelación de su fecha original de este año, se desarrollarán entre el 21 de julio y el 8 de agosto de 2021.



En el caso del Rugby, una vez más se cumplirá en la modalidad de juego reducido, con la participación del Seleccionado Argentino de Seven, entre el lunes 26 y el miércoles 28 de julio del año venidero. Todos los partidos se llevarán a cabo en el Tokio Stadium, en dos turnos: mañana y tarde, con la participación de los 12 países clasificados.



En el caso del Seleccionado Argentino Femenino, más allá que aún no está clasificado, posee una oportunidad más para acceder a la gran justa del deporte universal, a traves de un Repechaje que en principio se iba a concretar en Sudáfrica, a fines de abril de este año y que por la pandemia de Covid-19 fueron cancelados, no teniendo hasta ahora una fecha concreta de realización.



En Vóleibol



En lo que respeta a los Seleccionados Argentinos de Vóleibol, también ya tienen calendario confirmado para la cita nipona, que en el caso de este deporte, arrancará el 24 de julio de 2021.



Las Panteras harán su debut ante Estados Unidos (una de las potencias mundiales), el sábado 24 a las 23 (hora de nuestro país); mientras que el representativo masculino debutará a las 2.20 ante Rusia.



El equipo femenino, conducido por Hernán Ferraro, jugará después ante Rusia (lunes 26 a las 21); con Italia (miércoles 28 de julio a las 21); Turquía (el sábado 31 a las 2.20) y cerrará ante China (el lunes 2 de agosto, a las 4.25 hora argentina) por el Grupo B de la instancia clasificatoria. El Grupo A estará conformado por Japón, Kenia, Brasil, Corea del Sur, Serbia y República Dominicana.



Por su parte, el seleccionado de varones, luego del debut ante los rusos, se medirá con Brasil (el lunes 26 a las 9.45); Francia (el miércoles 28 a las 2.20); Túnez (el viernes 30 a las 4.25); y Estados Unidos (el domingo 1 de agosto, a las 9.45).



El plantel conducido por Marcelo Méndez integrará el Grupo B en Tokio 2020; mientras que en el Grupo A competirán: Canadá, Irán, Italia, Japón, Polonia y Venezuela.



Grassi, con Covid-19



El nadador santafesino Santiago Grassi dio positivo de coronavirus en los Estados Unidos. El deportista clasificados para los Juegos Olímpicos de Tokio, comunicó la noticia en una serie de historias en su cuenta de Instagram.



* “El miércoles me fui a acostar con una leve fiebre, me sentía medio raro. Por la mañana me sentía muy débil y decidí hacerme un testeo. Quiero que todos los que se preocupen por mi estén tranquilos; estoy bien, incluso mejor que el jueves”, comentó.



Grassi, de 23 años. representó a Argentina en los JJ.OO. Río de Janeiro 2016; compitió en los JJ.OO. de la Juventud Nanjing 2014 y ganó la medalla de plata en 100 metros mariposa en los Juegos Panamericanos Toronto 2015.



En este tiempo, el destacado deportista realiza el aislamiento en Auburn, estado de Alabama, en Estados Unidos, país en el que vive desde 2017 y donde estudia la carrera de Marketing y Sistema de Información Gerencial.