Línea directa

Ponernos a régimen

RAMÓN CASTRO

“Me encantó el discurso del presidente del Uruguay cuando dijo que el gobierno (incluyendo legisladores) tenemos que ponernos a régimen. Y es muy cierto porque ¿quiénes les pagan a ellos?: nosotros el pueblo. Ahora el pueblo los necesita porque hay mucha gente que aún no pudo trabajar (calesiteros, circos, negocios de galerías, etc., un montón) y ellos, los políticos, no pueden en esta emergencia seguir ganando ¡¡sumas imposibles de gastar en un mes!! ¡¡Lástima que nuestro gobierno no se dé cuenta de eso!!”.

Falta de luminaria

UNA VECINA

“Soy vecina de 4 de Enero entre Crespo e Hipólito Yrigoyen. Mi mensaje es para el intendente y Alumbrado Público: desde hace muchos días falta la luz de mitad de cuadra (altura 2951 aproximadamente). Se han hechos reclamos en varias oportunidades (Nº 37039) y no hubo respuesta. ¡¿Qué pasa en nuestra ciudad que está tan abandonada?! Por favor pónganse en el lugar de los vecinos que pagamos impuestos y no tenemos derecho a un servicio tan esencial como el alumbrado público que se paga dos veces (al gobierno municipal y a la EPE). Muchas gracias por el espacio”.

Energúmenos

UN SANTAFESINO

“He leído sobre la cantidad de fiestas que hubo violando la cuarentena durante el fin de semana, en la ciudad, y vi con tristeza la noticia del Chaco Chico de que se convirtió en una romería durante sábado y domingo. Digo ¿qué nos pasa a los humanos, que donde vemos un lugar tranquilo y natural tenemos que entrar a destrozarlo, como se hace allí con los cuatriciclos, las motos, las camionetas?, ¿qué nos pasa como sociedad? Realmente es para preocuparse, y por otro lado, digo la total inoperancia e ineptitud de quienes deberían controlar. El problema de la playa del Chaquito viene de hace muchos años y aparentemente a nadie le interesa darle una solución. Es histórico, la gente que quiere ir a descansar en la costa se ve expulsada por los energúmenos que van con sus vehículos a destrozar la playa y a poner en peligro la vida de los que están sentados tomando mate, tranquilamente. La comuna de Monte Vera peca por su inoperancia, por su ausencia, y también la de Santa Fe, porque el grueso de esos vehículos llega por la avenida Gral. Paz. Como ciudadano apelaría a una mayor intervención de las autoridades y a una mayor conciencia de los santafesinos”.

El autoritarismo

ERCILIO FERRI

“El momento de la rebelión aparece cuando es abolida la libertad de opinión. No rebelarse es una circunstancia semejante. Representa ser incapaz de responder al viejo argumento maquiavélico, en contra de la moralidad. Si no se ofrece resistencia al mal, quienes lo ejercen actuarán como les parece, y por tanto, es cierto que en la resistencia al mal probablemente uno se vea involucrado en él. En política, el cuidado del mundo precede al cuidado de uno mismo, el propio cuerpo o el alma”.

Llegan cartas

Corte legitima golpe de Estado

Enrique A. Escobar Cello



Con fecha 24 de abril del corriente año, la Corte Suprema, con los votos favorables de los jueces Highton, Lorenzetti y Maqueda en fallo relacionado con la validez de que el Senado de la Nación sesione en forma virtual, a pesar de no estar contemplado en su reglamento, sostiene en el Considerando número 6 del mismo: “Ante la apuntada necesidad de ofrecer respuestas que permitan salidas institucionales en contextos críticos, cabe recordar la que esta Corte formuló en 1962 frente a la petición de un ciudadano que impugnaba el juramento recibido por el Presidente del Tribunal a José María Guido, Presidente Provisional del Senado, como Presidente de la Nación ante el estado de acefalía causada por la renuncia del presidente Arturo Frondizi y del Vicepresidente Alejandro Gómez. La Corte desestimó entonces esos planteos afirmando su misión de ‘asegurar la subsistencia y continuidad del orden constitucional, única valla cierta contra la anarquía o el despotismo’...”. Se deja entender como simultáneas las renuncias de Gómez (a los seis meses de la asunción de la administración Frondizi), y la del mismo Frondizi, quién ni entonces ni nunca renunció a su cargo.



Es de conocimiento público y total aceptación histórica que Frondizi, fue apresado, depuesto y posteriormente confinado a la Isla Martín García. Esta nueva versión niega ese hecho, lo que lo deja a Frondizi en el cuasi sainete de imaginarlo a Frondizi confinándose a sí mismo con custodia policial permanente.



Por carta, (Certificada Plus básico nacional Aviso de Recibo CU 661377619, 19/05/2020) le escribí al doctor Maqueda destacándole este error histórico del Considerando nro. 6 del fallo de marras y, en homenaje a sus antecedentes de Convencional Constituyente, le solicité encuentre la manera de enmendarlo. A la fecha no he recibido respuesta, lo que me tiene sin cuidado, ni reparada históricamente esa falsedad manifiesta, lo que sí es grave.



¿Permitiremos los argentinos, frente a tanta subversión de valores, que se falsee la historia y que un golpe de Estado deje de ser considerado tal porque tres jueces de la Corte así lo resuelven?

¿Se seguirán legitimando los golpes de Estado del pasado, o se legitimará algo por el estilo en el futuro?