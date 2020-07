https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 18.07.2020 - Última actualización - 21:00

20:49

Por Bárbara Korol La felicidad Una bruma blanca empaña levemente el paisaje pero igual alcanzo a percibir algo que se mueve. Me pongo un abrigo y salgo a la intemperie. Una brisa gélida me acaricia la cara y hace cosquillas en mi cuello. Camino despacio. La tierra congelada desprende sus notas invernales bajo mis pies.

Por Bárbara Korol

Una bruma blanca empaña levemente el paisaje pero igual alcanzo a percibir algo que se mueve. Me pongo un abrigo y salgo a la intemperie. Una brisa gélida me acaricia la cara y hace cosquillas en mi cuello. Camino despacio. La tierra congelada desprende sus notas invernales bajo mis pies.





Duermo abrazada a la noche. Sé que allá afuera la inmensidad está iluminada por faroles eternos. Con los párpados entornados sueño despierta, revivo instantes, atesoro recuerdos... En el silencio nocturno me sumerjo en mí misma. Buceo en mi interior, con el alma desnuda y el corazón en calma. Una vorágine azul envuelve mis dulces pensamientos y te trae desde lejos con la sonrisa intacta y tu bondad perpetua. Una vocecita somnolienta me repatria a las orillas de la vida.

“¡Mami, vení!” Y de repente estoy en otros brazos, los más tiernos, los más suaves, que se pegan a mi piel, que se unen nuevamente a mi ser en esa intimidad maternal y pura en la que el amor más perfecto florece con el amanecer. Este momento es la felicidad. La claridad lentamente comienza a penetrar en mi casa. Me levanto con cuidado, para no despertar bruscamente al sol que puede estallar en la risa de mi hija antes que en el cielo matutino. Sigilosa, preparo un té de hierbas que saboreo con deleite. A través de la ventana, los hermosos cipreses parecen inmutables a la algidez noctámbula que esparció sus hebras de hielo sobre el camino. Una bruma blanca empaña levemente el paisaje pero igual alcanzo a percibir algo que se mueve. Me pongo un abrigo y salgo a la intemperie. Una brisa gélida me acaricia la cara y hace cosquillas en mi cuello. Camino despacio. La tierra congelada desprende sus notas invernales bajo mis pies. Antes de llegar al asador lo veo. Tiene pelo largo blanco y manchas negras, el hocico un poco lastimado y la mirada cautiva del desamparo. Mueve su larga cola ante mí y se acurruca en un rincón, débil y asustado. Pienso que quizás se haya perdido o que alguien sin bondad lo desechó en estos parajes distantes del pueblo. Su abandono y su expresión colmada de ternura me conmueven. Está buscando refugio... Lo acaricio y lo consuelo con palabras amables. A mi mente retorna un viejo perro, que años atrás, dejaron en las cercanías y que no pude rescatar del hambre, del frío y el desamor. Le prometí a mi hija que íbamos a tratar de salvarlo pero lo encontramos demasiado tarde. Una tristeza se desliza desde mis recónditas profundidades y deja su húmedo rastro en mi mejilla. Me duele tanta carencia, tanta ausencia de afecto... Noto un calorcito pegado a mis piernas. El animal parece manso y simpático, busca mis manos para recibir cariño pero tiene miedo y está desorientado. Y en todo ese temblor, en esa ansiedad, en aquel vacío del descuido y del olvido, yo contemplo la esperanza. Me acerco y le digo cordial: ”Amigo... así te vas a llamar desde hoy. Y los amigos verdaderos se quedan para siempre”. El sol bosteza sus tímidos rayos sobre el bosque y la naturaleza se anima a desplegar su esencia en armoniosos matices y en el vuelo de los pájaros. Mientras voy a despertar a mi chiquita dormilona, vuelvo a sentir que este momento es la felicidad.