Quedó preso el policía que fracturó a su pareja

“Estábamos mirando la tele y justo pasan lo de la nena de 14 años asesinada” en Reconquista. “Él hizo un comentario fuera de lugar”, “yo le hice un gesto” con la mano y “él se levantó y me empezó a pegar puñetes en la cabeza”, contó la mujer agredida.

Un suboficial de policía de 46 años, quedó en prisión preventiva, acusado por las lesiones sufridas por su pareja, la noche del miércoles 15 de julio en la casa que ambos compartían en la ciudad de Santa Tomé. Se trata de Juan Diego Díaz, quien prestaba servicios en la guardia del hospital Vera Candioti de Santa Fe y fue puesto en disponibilidad por las autoridades de la Unidad Regional Uno.

Un suboficial de policía de 46 años, quedó en prisión preventiva, acusado por las lesiones sufridas por su pareja, la noche del miércoles 15 de julio en la casa que ambos compartían en la ciudad de Santa Tomé. Se trata de Juan Diego Díaz, quien prestaba servicios en la guardia del hospital Vera Candioti de Santa Fe y fue puesto en disponibilidad por las autoridades de la Unidad Regional Uno.

La medida cautelar fue dictada el último viernes al mediodía por el juez penal Rodolfo Mingarini, luego de que así lo acordaran la fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Milagros Parodi y el defensor oficial, Gustavo Durando.

Previamente, la fiscal Parodi le atribuyó la “autoría del delito de lesiones graves dolosas, calificadas por la relación de pareja con la víctima y por el contexto de violencia de género”, informaron desde el Ministerio Público de la Acusación.

Parodi precisó que “el delito que investigamos fue cometido el pasado miércoles minutos antes de las 20:30, en una vivienda ubicada de la ciudad de Santo Tomé”. En tal sentido, subrayó que “se perpetró en el marco de una relación desigual de poder y de violencia hacia la víctima, que afectó tanto su libertad y dignidad como su integridad física y psicológica”.

Golpes y patadas

La funcionaria del MPA relató que “el imputado agredió físicamente a su pareja y le efectuó patadas y golpes de puño en el rostro y en diferentes partes del cuerpo”.

Por otra parte, la fiscal refirió que “en un momento, la víctima cayó al piso y él la agredió nuevamente”. En tal sentido, Parodi aclaró que “el imputado le provocó una fractura en la pierna que bloqueó la movilidad de la víctima, además de otra que le ocasionó en una de sus piezas dentarias”.

Parodi informó que “luego de agredir a su pareja, el imputado se dio a la fuga”. Con respecto al daño que sufrió la mujer, la funcionaria del MPA indicó que “las múltiples lesiones que recibió implicarán un tiempo de curación mayor a 30 días”.

Para sostener los cargos, Parodi se valió de la declaración de la mujer, de 43 años, realizada ante medios radiales de la ciudad (LT10 y Aire de Santa Fe), en los que la víctima señaló que llevaban “tres meses juntos” y reconoció que “cuando tomaba se ponía agresivo”, lo describió como “obsesivo posesivo” y que sabía que “con otras parejas también” se comportaba de la misma manera. “Me sacó de mi familia”, se lamentó la mujer, que reveló que “cuando se iba a trabajar me dejaba encerrada para que yo no me escapara”.

Mirando la tele

A propósito de lo sucedido el día de la paliza, la mujer relató que “estábamos mirando la tele, por preparar la comida y justo pasan lo de la nena de 14 años asesinada” en Reconquista (en referencia al femicidio de Rocío Vera). “Él hizo un comentario fuera de lugar” y “yo le hice un gesto” con la mano. “No digás así, vos también tenés hijas”, le reprochó; y “él se levantó me atacó y me empezó a pegar puñetes en la cabeza”, contó.

En el intento por zafar de la agresión, “yo trato de salir y me caigo” entonces “me agarra de atrás, me hace la tijera con las piernas, como si fuese un delincuente para que no se escape” y es en ese momento que “sentí el tirón en la pierna, a la altura de la rodilla, y no me podía levantar”. Como “gritaba del dolor, él en ese momento me pega una patada en la boca, donde me quiebra el diente y me hace un corte”, sigue. Y “cuando me vio que no me podía levantar se asustó y se mandó a mudar”, agrega la víctima que pudo recuperar el teléfono para llamar al 911.