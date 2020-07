Hoteles, gastronómicos y turismo, a la espera de un auxilio para no perecer

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los referentes de estos rubros resaltaron la necesidad de la ley de asistencia económica y financiera. En la ciudad ya cerraron más de 16 espacios de gastronomía y se perdieron unos 112 puestos de trabajo.

En La Ribera Shopping, las mesas de los locales gastronómicos están vacías. Sólo se trabaja bajo la modalidad take away y delivery. Referentes del sector aseguran que la situación es extremadamente crítica. Crédito: Flavio Raina

“La hotelería está prácticamente en la ruina, porque llevamos más de 120 días sin facturar, por más que los hoteles estén habilitados con el protocolo. Pero dado que las fronteras están cerradas, es imposible tener gente en los hoteles y hace inviable el seguimiento en los hoteles”, Rodolfo Verde, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Santa Fe, y agregó que “se necesita sí o sí la ley de emergencia que se tratará en el Senado, para no cerrar más establecimientos”.

En la ciudad hay unos 25 hoteles habilitados que hacen frente a la pandemia para sobrevivir. Entre todos estos alojamientos hay alrededor de 1.000 puestos de trabajo. “Aguantamos con recursos propios y con el 50% de los sueldos que recibimos del ATP, y según el convenio gastronómico el 25% lo está pagando el empleador”, comentó Verde, y remarcó que los costos fijos continúan y deben hacer frente con una facturación en cero.

Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Santa Fe, junto al gremio gastronómico, se le envió una carta al gobernador Omar Perotti pidiéndole una reunión para atender los temas del sector, pero hasta el momento no tuvieron respuesta.

Lo que hay no alcanza

El saldo de locales gastronómicos cerrados en la ciudad ya alcanza los 16 establecimientos y quedaron en el camino 112 fuentes de trabajo. Para Carlos Fertonani, empresario gastronómico de la ciudad, “la gente mayor no sale a comer, la familia en general. Sí salen los jóvenes y los bares, sobre todo los de cervezas artesanales, se están recomponiendo más rápido. Pero el 80% de la gastronomía la está pasando muy mal y hay casi 5.000 fuentes de trabajo relacionados a la gastronomía y hotelería de Santa Fe que están en riesgo”, señaló Fertonani y agregó: “En mi caso tengo 145 empleados, incluidos los del Costa Litoral, donde los capitanes y marineros no pueden salir y siguen imposibilitados”.

El empresario aseguró que debe “surfear” esta crisis en una situación en la pandemia, que es la que se está padeciendo, con ventas casi nulas y gastos fijos de funcionamiento. “Durante la emergencia sanitaria hay que salir a apoyar a un sector que da muchas fuentes de trabajo. El Estado nacional salió a ayudar con los ATP, pero el resto del sueldo tuvimos que pagarlos con ventas cero. En el caso de la hotelería sigue en cero, y en la gastronomía estamos en un 30% ó 40% de la venta que debiéramos tener, pero los costos siguen siendo el 100%, teniendo en cuenta alquileres, servicios e impuestos”.

“El 10 de abril le enviamos al gobierno provincial por nota un pedido de reunión, y todavía no fuimos atendidos. Creemos que necesitamos un comité de crisis porque es un sector que en los últimos 10 años se ha posicionado muy bien, y todo lo construido se puede perder en estos 120 días; es decir que se puede tirar por la borda lo que nos costó hacer por 20 años”, señaló el empresario.

Pensando en los próximos meses y para afrontar la etapa “pospandemia”, Fertonani dijo: “No se nos está ‘bancando’ ni en esta emergencia sanitaria, ni menos aún proyectando lo que vendrá después. No sabemos si vamos a sobrevivir y si sobrevivimos, no sabemos para qué”.

Posible solución

Más allá de la ley de asistencia económica y financiera que es apoyada por cada uno de los sectores que están en crisis producto, en gran parte por la cuarentena, Fertonani observó que “pedimos una ayuda no con fondos nuevos, sino que queremos ser partícipes de las decisiones que se toman. Se han subsidiado créditos del CFI y del Banco Provincia, pero acá no llegan nunca; entonces queremos buscar la manera de que lleguen antes de que sea tarde”.

Para el empresario hay fondos económicos que se pueden utilizar en estos momentos críticos. “Gracias a las entidades intermedias y de gestiones anteriores del Estado, se fueron haciendo leyes desde la época de (el ex gobernador ya fallecido Jorge) Obeid. Además, los casinos generan aportes que en los primeros meses de este año fueron unos $ 26 millones, fondos que son para promoción turística. Hoy que no podés promocionar el turismo, es por eso que esa plata puede asignarse para ‘bancar’ ahora, también pensando en la pospandemia”, analizó.

Dentro de la Ley de Emergencia, se propone la creación de un “fondo de asistencia financiera para el sector turístico, hotelero y gastronómico”, compuesto por $ 600 millones de recursos provenientes de las operaciones de endeudamiento público autorizadas por la Ley N°13.978 de Emergencia por el Covid-19. “Esa plata podría sostener casi 20 mil puestos de trabajo en la provincia de Santa Fe”, aseguró Fertonani.

“No hay más dinero, no hay más reservas, no hay más manera”

Guillermo Sabena, presidente de la Cámara de Empresarios Turísticos de Santa Fe y Región, reflejó la situación que afronta su actividad y sentenció que “es imposible pensar en soportar las estructuras ni siquiera 30 días más. No hay más dinero, no hay más reservas, no hay más manera”, y lamentó: “En mis 27 años de actividad en el rubro dentro de muchas diferentes actividades y compañías, jamás nos ha tocado padecer algo semejante. Son 122 días de inactividad total, más de cuatro meses sin un centavo de ingresos”.

La actividad privada del sector de turismo “está en situación crítica y terminal (hoteles, alojamientos, agencias de viajes, operadores turísticos, transporte terrestre y fluvial de turismo, servicios receptivos, gastronómicos, guías, profesionales y todos aquellos que componen la cadena de servicios turísticos). Ya no hay espacio para más esperas. Esta crisis se va a profundizar aún más si la inactividad del Estado y sus legisladores continúa. Decenas de miles de puestos de trabajo desaparecerán y empresas con trayectorias de toda una vida. Necesitamos Ley de Emergencia Turística ya”, subrayó Sabena.

Pablo Farías, diputado provincial. Foto: Luis Cetraro / Archivo

La Cámara de Diputados dio media sanción a dos proyectos que buscan llevar alivio a distintos sectores en el marco de la pandemia de coronavirus. Se trata de la ley de asistencia económica y financiera para el sector turístico, hotelero y gastronómico de la provincia; y de la emergencia económica en el sector cultural.

Pablo Farías (FPCyS) se refirió al apoyo para el sector turístico, hotelero y gastronómico señalando que “es un proyecto demandado desde hace varias semanas desde el sector, que es uno de los que más han sido afectados por las medidas de prevención necesarias en el marco de la pandemia y que seguirán afectados por mucho tiempo más”.

Farías explicó que la propuesta prevé diversos beneficios para el sector por un plazo de 180 días, que tienen que ver con exenciones impositivas y una prórroga en el vencimiento de impuestos provinciales, reducción del 50% en la tarifa de la energía eléctrica, ayudas económicas y financieras, facilidades para acceder a créditos blandos con plazos de gracia, es decir, un conjunto de herramientas necesarias y que el gobierno provincial está en condiciones de poner a disposición”.